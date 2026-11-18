Erik Lira celebró el primer triunfo de la Selección Mexicana en el Gigante de Acero, al tiempo que su entusiasmo se elevó por la gesta de evitar un gol de Jamaica.

"Todos contentos con Rafa en todos los aspectos. No creo que… llevamos cinco partidos que no salieron porque el futbol es de resultados, no hay otra. No empezamos de la mejor manera, te puedo asegurar que el respaldo a Rafa es al 100 por ciento y era obligación como grupo ganar. Los resultados en la anterior fecha FIFA no fueron lo esperado".

Mientras toca esperar el final four de marzo próximo, Fidalgo añadió: "muchas sensaciones de que no todo era negativo; seguir construyendo. cien por ciento seguro de que a Rafa le irá muy bien".

Incluso Fidalgo deja ver que no está del todo abandonado. Su madre incluso lo buscó en hospitales de la Ciudad de México.

"Rafa siempre dice una cosa —lo conocemos cómo fue de jugador, un tipo que no se conformó en la vida y trató de crecer, dar el máximo nivel, disciplinado, eso nos dice: No tienen que cambiar de jugar un Mundial en el Azteca a jugar con Jamaica. Hay que ganar todos, dar imagen de 10 en todos. Puedes perder, pero la actitud es innegociable. Todos los partidos son importantes y no llegar a hoy y remontar".

Sobre el ambiente de vestidor y la competencia interna, Fidalgo relató que "no podemos negar que en Jamaica no estuvimos a la altura de lo que representa la selección. Cada uno hace autocrítica, es importante, y que no podemos —no sé si esa imagen o esa actitud. Tenemos todo claro: reconocer errores y la autocrítica de cada uno. Obviamente no siempre van a ir bien".