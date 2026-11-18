Erik Lira no se cansa de reiterar que es un guerrero en el campo. El mediocampista fue uno de los elementos de la Selección Mexicana que sumó méritos en la victoria, por 1-0 (global 3-3), sobre Jamaica, en la vuelta de los cuartos de final de la Nations League Concacaf.

Una espectacular reacción defensiva que Lira ejecutó limpio sobre el escape de Renaldo Cephas, al minuto 21 y con el marcador sin inaugurar. Casi quirúrgico para evitar un penalti en contra.

"Me representa como jugador, como selección y a todo el país. Realmente dejé todo el corazón; no pensé en más que ganar la pelota y eso nos representa como Selección y como país", expresó Erik Lira.

Tras una marca de dos empates y tres derrotas, la presión fue evidente para los mexicanos.

"Era importante ganar. Tuvimos enfrente a una selección muy buena (Jamaica), mi máximo respeto. Tenemos poco tiempo de trabajo y es complicado. Ya estamos pensando en lo que viene en marzo, pero estamos listos.

"Para todos (fue un respiro). Necesitábamos este clic, este cambio; la actitud fue de ganar cueste lo que cueste. Estamos tranquilos con lo que viene", añadió el jugador del Cruz Azul.

Respecto a la Nations League y el pase a semifinal, el contención que milita con el Cruz Azul confesó que su prioridad hacia la fanaticada es el sentimiento de pertenencia.

"No sé, se habló como grupo, cerramos filas y sabíamos que en casa no podíamos dar una imagen así. Tratamos de que la gente se sienta identificada. No hay que conformarnos, aún no logramos nada. Cada rival es difícil y todos nos quieren ganar. Podemos hacer grandes cosas; es complicada la responsabilidad en todos los partidos, pero hay que demostrar y estamos para grandes cosas".