Pumas vs Monterrey EN VIVO: Sigue el minuto a minuto de este duelo de la Jornada 17 de la Liga MX
Monterrey se juega su última oportunidad de asegurar un lugar en la Liguilla del Apertura 2026. Sigue las acciones, goles y mejores momentos de este duelo decisivo
Se terminó el primer tiempo sin goles en el marcador
Diego Rossi remata fuera del área y Keylor Navas controla sin problemas
Se cumplen los primeros 45 minutos del partido
Lucas Ocampos remató de fuera del área y Keylor Navas rechazó de gran manera
El encuentro se ha centrado mayormente en el mediocampo. Los equipos siguen sin generar peligro en las áreas
Ninguno de los dos equipos ha podido imponerse en el marcador
El partido se mantiene sin mucho peligro en las áreas y todo sigue empatado sin goles
Erick Aguirre había enviado el balón al fondo de las redes de Rayados, marcando un autogol, que fue invalidado por un fuera de lugar previo de los Pumas
No pasa nada entre Pumas y Monterrey y el duelo se mantiene empatado sin goles
Los equipos intentan hacer daño, pero no han podido generar jugadas efectivas para abrir el marcador
Uriel Antuna cerca de impactar el balón dentro del área
Arranca el partido entre los Pumas y Rayados
Los jugadores de ambos equipos saltan al terreno de juego previo al inicio del partido