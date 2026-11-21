La Liguilla del Apertura 2026 comienza a tomar forma y aunque todavía faltan algunos partidos por disputarse, ya hay otros dos equipos que están eliminados del torneo: Pumas UNAM y Santos Laguna.

Es increíble el cierre de jornada que se tuvo con dos partidos que definieron todo: el Pachuca vs Toluca y el Santos vs León.

En Hidalgo, los Tuzos vencieron al Toluca con una gran actuación de Salomón Rondón. Mientras que en la Comarca, la Fiera vino de atrás y con un golazo de último minuto, se clasificó a la Fiesta Grande.

Pumas suma 31 torneos sin título en la Liga MX MEXSPORT

Pumas, otro torneo sin título

La gran decepción de este Apertura 2026 es, sin duda, los Pumas. Venían de disputar una Final ante Cruz Azul y tan sólo seis meses después, no lograron, siquiera, avanzar dentro de los 8 primeros.

Se fue Jordan Carrillo, se fue Efraín Juárez y parece que se volvieron a ir las esperanzas de los Universitarios de levantar el título.

Han pasado 15 años, 5 meses y 30 días desde el último título de los Auriazules, es decir, 31 torneos en el futbol mexicano. Hoy, la afición tendrá que volver a esperar más tiempo para ver a su equipo campeón.

Aunque Pumas llegaba con esperanzas a esta última fecha, las victorias de Pachuca y León confirmaron el fracaso del equipo universitario.

Ahora tocará esperar si Esteban Solari se mantendrá en el banquillo Auriazul para el Clausura 2027 o comienzan otro proyecto con otro entrenador.

Santos, del último lugar ha estar cerca de Liguilla

En contraste, Santos debería de sentirse orgulloso del torneo que hicieron. De estar muchas jornadas en el fondo de la tabla, estuvieron cerca de avanzar a Liguilla, pero la derrota ante los Esmeraldas fue cruel.

Aunque también los Laguneros ya llevan rato sin un campeonato: 8 años y 6 meses. De la mano de Renato Paiva, los Guerreros demostraron que, con esta base de jugadores y algunos refuerzos, pueden volver a estar dentro de los primeros planos del futbol mexicano.