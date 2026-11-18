Rudolph Speid, entrenador de Jamaica, rescató el protagonismo que tuvo su equipo por momentos en la serie. Incluso dejó ver que no hubo complejos de inferioridad ante los Tricolores.

“México estuvo muy bien, pero creo que nosotros también peleamos al tú por tú; tuvimos las mejores oportunidades y probablemente debimos haber marcado más goles”, presumió tras la derrota de 1-0, en el Gigante de Acero.

México avanzó al Final Four de la Nations League Concacaf gracias a los goles de visitante (global 3-3), al anotar dos en su visita a Jamaica.

Siempre supe que teníamos que marcar al menos un gol viniendo a México. Ya sabes, ellos están en el top mundial y al final avanzaron por ese criterio de desempate".

Erik Lira se estrenó como capitán de la Selección Mexicana en el partido ante Jamaica celebrado en Monterrey dentro de la Nations League de Concacaf 2026. Mexsport

Rudolph Speid reiteró sobre el desgaste de cerrar la eliminatoria de cuartos de final en Monterrey, Nuevo León.

"El viaje a México no fue difícil para nosotros, aunque para ellos haya sido positivo cerrar en casa. Sigo creyendo que, si hubieran estado dos goles abajo en el marcador, habrían sentido mucha más presión.

"Simplemente pensé que necesitábamos anotar sin importar lo demás. Así ha sido el tiempo que hemos jugado en México este año. Ahora trabajaremos para el clasificatorio en un estadio incluso más grande que este (en Estados Unidos), así que estamos acostumbrados; la visita no nos afectó de ninguna manera", sentenció el estratega de los Reggae Boyz.