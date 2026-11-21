No había mañana para el Pachuca, debían de ganar ante uno de los equipos favoritos para ser campeón y aunque sufrió de más, los Tuzos vencieron al Toluca (2-0) para clasificarse a la Liguilla del Apertura 2026.

Aunque el marcador no lo reflejó, el equipo de Benjamín Mora fue mucho más que los del Turco Mohamed, tanto que a Salomón Rondón se le anularon tres goles.

Apenas al minuto 14, el delantero venezolano abrió el marcador, pero el VAR intervino y se anuló el tanto por fuera de lugar.

Al 23’, se le anuló el segundo gol, otra vez por posición inválida y al 33’ se cerró su Hat-Trick de tantos anulados.

Para el segundo tiempo y con la obligación de ir por los tres puntos, los Tuzos volvieron a salir con todo y consiguieron el premio. Otro pase para Rondón, resistió y tras rebotes, Alan Bautista llegó para rematar dentro del área y ahora sí, poner el primer tanto de la noche.

Y para sellar una noche redonda, Hugo González se equivocó, cometió un penalti, se llevó la expulsión y con ello, Salomón Rondón hizo efectiva la pena máxima para poner cifras definitivas al 89’.

Pachuca se clasifica a Liguilla

Con la victoria en su cancha, el Pachuca se clasificó oficialmente a la Liguilla del Apertura 2026. Con 25 puntos y una diferencia de 11 goles, los Tuzos son séptimos de la tabla general.

De momento, se están clasificando como el equipo número 7, esperando a lo que haga Rayados en un rato ante Pumas, quienes son los que lo pueden desplazar al octavo lugar si gana ante los Universitarios, pero si empata en CU, los Tuzos se quedarían en séptimo lugar.