Lionel Messi recibió la Bota de Oro de la MLS antes del partido entre Inter Miami y Columbus Crew, correspondiente al inicio de los Playoffs. El argentino fue reconocido como máximo goleador de la temporada regular 2026, con 26 anotaciones en 34 jornadas, y se convirtió en el primer futbolista en ganar este reconocimiento en campañas consecutivas.

El capitán de las Garzas superó por cuatro goles a Petar Musa, delantero de Dallas FC, quien terminó en el segundo lugar de la clasificación. La distinción fue entregada por Jorge Mas, propietario del Inter Miami, durante una ceremonia realizada en el NU Stadium ante los aficionados del equipo.

El reconocimiento representa el segundo título de goleo consecutivo para el atacante argentino, quien ya había encabezado la clasificación en la temporada anterior. Aunque otros futbolistas habían conseguido más de una distinción individual de este tipo, Messi es el primero en hacerlo en torneos consecutivos dentro de la MLS.

Messi es el primer bicampeón de goleo de la MLS

En la campaña anterior, el argentino terminó la fase regular con 29 tantos, cinco más que Denis Bouanga, de LAFC, y Sam Surridge, de Nashville SC. Ahora, con 26 goles, volvió a colocarse en la cima de la clasificación y estableció una marca dentro de la competencia.

La distinción individual se suma a los logros colectivos que Messi ha conseguido desde su llegada al Inter Miami. En la temporada anterior fue una de las piezas clave para que el club conquistara su primer título de MLS Cup, un objetivo que buscará repetir durante los actuales Playoffs.

El equipo de Florida comenzará su camino en la fase final frente al Columbus Crew, con la intención de avanzar en la Conferencia Este y mantenerse en la disputa por el campeonato.

Messi se encamina a los mil goles. AFP

¿Cuál es el camino de Inter Miami en Playoffs?

La serie contra Columbus Crew corresponde a los cuartos de final de la Conferencia Este y se disputará bajo el formato al mejor de tres partidos. El primer encuentro tendrá como sede el NU Stadium, mientras que el segundo se jugará en Columbus.

En caso de que sea necesario un tercer compromiso para definir al ganador, la eliminatoria regresará a Miami, donde las Garzas tendrán nuevamente la localía.

A partir de las semifinales, el formato cambiará a partidos únicos. Lo mismo ocurrirá en la final de la Conferencia Este, instancia que definirá al representante de esa zona para disputar el título de la MLS Cup frente al campeón de la Conferencia Oeste.

Con la Bota de Oro ya en sus manos, Messi iniciará la fase decisiva con el propósito de conducir al Inter Miami hacia otro campeonato.