La deuda de Brasil con Efraín Juárez: El día que descubrió a su delantero para el Mundial

Detrás del orgullo familiar y personal que compartió en redes sociales Igor Thiago por su convocatoria al Mundial con la Selección de Brasil, se encuentra Efraín Juárez, técnico de los Pumas.

Antes del éxito en Colombia con el Atlético Nacional, Juárez dejó grandes amigos en su paso por el Club Brujas, cuando fungió como auxiliar técnico del estratega noruego Ronny Deila. Uno de ellos es Igor Thiago, delantero del Brentford, quien reconoció la importancia que tuvo el mexicano en su crecimiento futbolístico y personal, siendo pieza fundamental para alcanzar su convocatoria rumbo a la Copa del Mundo.

"Efraín es un amigo que tengo, un gran tipo que me enseñó mucho, quien creyó todo este tiempo que trabajamos juntos. Aprendí mucho de él y desempeña un papel fundamental para que yo pueda estar aquí hoy (en la selección), por la ayuda que me brindaba en el entrenamiento.

Thiago fue una de las sorpresas en la lista presentada por el técnico Carlo Ancelotti para los próximos compromisos de la Canarinha. Aseguró que Juárez siempre creyó en sus capacidades y que, además del apoyo táctico, le brindó tiempo extra para trabajar aspectos específicos de su juego.

"Muchas veces nos quedábamos una hora sólo él y yo entrenando, así que es algo que le debo en gran medida a él. Si hoy estoy aquí es gracias a Dios, a mí y también a él", apuntó el atacante de 1.91 metros de estatura.

Durante su etapa en el conjunto belga, el mexicano también tenía funciones de visor para detectar posibles refuerzos y así fue como descubrió a Igor Thiago, quien en ese momento militaba en el Ludogoretz de la discreta liga de Bulgaria.

Era 2023 y el valor del brasileño rondaba apenas los 4 millones de dólares. Después de una gran temporada en la Premier League con el Brentford, vale alrededor de 50 mde y se especula que el Chelsea podría pagar hasta 90 millones para la próxima campaña.