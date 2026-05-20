Fórmula 1 lanza su propia versión oficial del juego de mesa Monopoly

La Fórmula 1 sigue su expansión en otros mercados más allá de las pistas y, además de ser un deporte tecnológico es una especialidad donde el dinero importa, pero también la estrategia financiera; ahora, para mezclar todo en un juego de mesa la máxima categoría ha lanzado una versión de Monopoly.

La dinámica del clásico Monopoly fue reinventada por completo para adaptarse al mundo del automovilismo. En lugar de comprar propiedades, los jugadores viajarán a través de cada sede del calendario oficial de la Fórmula 1, sumando puntos para el Campeonato y asegurando victorias mientras avanza la temporada.

El cambio más radical llega en la tradicional casilla de "Salida" (GO). En lugar de cobrar los habituales 200 dólares al pasar por ella, los participantes elegirán a su escudería favorita y competirán utilizando fichas en forma de cascos alrededor de una pista central en el tablero, luchando palmo a palmo por ganar el codiciado "Monopoly Grand Prix”.

La fecha de preventa ya ha iniciado F1

Emily Prazer, Directora Comercial de la Fórmula 1, destacó la importancia de esta alianza: “El Monopoly es uno de los juegos más queridos del mundo, así que estamos encantados de darle un giro de Fórmula 1. Esta edición captura la emoción y competitividad del deporte de una manera divertida y accesible, y estamos seguros de que a los fans de todas las edades les encantará enfrentarse a sus amigos y familiares en la parrilla”.

¿Cuándo saldrá a la venta el Monopoly de F1?

Este innovador juego de mesa, que busca acercar la emoción de los domingos de gran premio a los hogares, ya se encuentra disponible para pedido anticipado a nivel global desde este 20 de mayo, con miras a su gran lanzamiento oficial programado para el próximo 15 de julio.