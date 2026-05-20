Precios para el Fan Fest de Monterrey; cuántas áreas tiene, artistas invitados

Gianni Infantino ya dijo que Monterrey será una fiesta con el partido 1000 en la historia de los Mundiales, a eso hay que agregarle lo que se vivirá en el Fan Fest de la entidad, donde ya se conocen los costos para los diferentes conciertos que se brindarán en el Parque Fundidora.

¿CÓMO ESTÁ CONFORMADO EL FAN FEST DE MONTERREY?

- Por dos áreas.

1) La primera se llama “Escenario Estadio” y tendrá 4 conciertos masivos.

2) La segunda, “Escenario Live” que alojará 40 shows.

El "Escenario Live" tendrá dos zonas: General y Preferente Foto tomada de @MonterreyFWC26

El “Escenario Estadio” tendrá tres zonas: Zona General (Acceso gratuito), Zona General + ($850) y Zona VIP (desde $2,450).

El “Escenario Live” tendrá dos zonas: Zona General (gratis) y Zona Preferente (costos),

Los boletos para boletos de Zona VIP o General + se podrán adquirir a partir del 21 de mayo a las 11 de la mañana, tiempo de la CDMX.

PRECIOS DE LOS BOLETOS EN EL ESCENARIO ESTADIO:

- Sábado 13 de junio: Chayanne - $2450 VIP - $850 General+; ambas en Fase 1.

- Domingo 21 de junio: Imagine Dragons - $2,950 VIP - $850 General+; ambas en Fase 1.

- Miércoles 24 de junio: Grupo Firme - $2450 VIP - $850 General+; ambas en Fase 1.

- Domingo 28 de junio: Enrique Iglesias - $2450 VIP - $850 General+; ambas en Fase 1.

La entrada general es gratuita, pero con cupo limitado por orden de llegada.

CALENDARIO DE GRUPOS EN EL FAN FEST DE MONTERREY:

- Jueves 11 de junio: La Leyenda.

- Viernes 12 de junio: De parranda.

- Domingo 14 de junio: Caballo Dorado.

- Jueves 18 de junio: Genitallica.

- Viernes 19 de junio: Costumbre.

- Sábado 20 de junio: El Gran Silencio.

- Martes 23 de junio: Toy Selectah.

- Sábado 27 de junio: Los Kdts de Linares de Homero Guerrero Jr.

- Lunes 29 de junio: The CLSSX.

- Martes 30 de junio: 3BallMTY.

- Viernes 3 de julio: Jumbo.

- Sábado 4 de julio: El Malilla.

- Domingo 5 de julio: Los Payasonicos.

- Viernes 10 de julio: MC Davo.

- Sábado 11 de julio: La Sonora Dinamita.

- Sábado 18 de julio: Kevis & Makyy.

- Domingo 19 de julio: Revelación de talento próximamente.