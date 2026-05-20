Lista de 26 futbolistas de Suiza para el Mundial; Granit Xhaka, el líder

La selección de Suiza también reveló los 26 futbolistas que participarán en el Mundial 2026, donde el capitán Granit Xhaka es su líder y quien estará acompañado por Manuel Akanji, Breel Embolo y Denis Zakaria.

El técnico Murat Yakin también convocó al delantero del Burnley, Zeki Amdouni, quien sólo ha jugado 45 minutos en esta temporada, luego de romperse los ligamentos cruzados en una rodilla en el verano pasado.

Una de las sorpresas en la lista de Suiza, fue la inclusión del delantero Zeki Amdouni Reuters

“Todavía no está al 100 por ciento, pero sabe cómo jugamos, conoce los sistemas, los automatismos, su papel”, dijo el técnico de Suiza.

La selección de Suiza ha participado sin interrupción desde el Mundial 2006 y en los últimos tres torneos alcanzó los Octavos de final.

LISTA DE 26 FUTBOLISTAS DE SUIZA PARA EL MUNDIAL 2026:

- Porteros: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Marvin Keller (Young Boys), Yvon Mvogo (FC Lorient).

- Defensas: Ricardo Rodriguez (Betis), Silvan Widmer (Maguncia), Manuel Akanji (Inter), Miro Muheim (Hamburgo), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Aurèle Amenda (Eintracht Fráncfort), Luca Jaquez (Stuttgart), Eray Cömert (Valencia).

- Centrocampistas: Johan Manzambi (Friburgo), Granit Xhaka (Sunderland), Remo Freuler (Bolonia), Denis Zakaria (Mónaco), Ardon Jashari (AC Milan), Michel Aebischer (Pisa SC), Djibril Sow (Sevilla FC), Christian Fassnacht (Young Boys), Fabian Rieder (Augsburgo).

- Delanteros: Noah Okafor (Leeds United), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Ruben Vargas (Sevilla FC), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf).

LOS PARTIDOS DE SUIZA EN EL MUNDIAL 2026:

- Sábado 13 de junio: Qatar vs. Suiza.

- Jueves 18 de junio: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina.

- Miércoles 24 de junio: Suiza vs. Canadá.