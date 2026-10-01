El Desperado, impresionado con Máscara Dorada

El Desperado, integrante de New Japan Pro Wrestling (NJPW), quedó impresionado con los movimientos que realizó Máscara Dorada, en lo que fue el debut del luchador japonés en la Arena México, durante la función de Fantasticamanía 2023.

“Más impresionante es Máscara Dorada porque era debut, con movimientos súper rápidos y buenos. Luché en Puebla y me impresionó su movimiento de Satánico”, mencionó el japonés, cuyo nombre se inspiró en la película.

El Desperado cuando enfrentó a El Satánico en la Arena Puebla CMLL

El Desperado busca revertir ese revés que sufrió aquella noche y ahora quiere ganarle a él y a otros gladiadores mexicanos.

El japonés elogió la lucha que dieron Místico y Averno. Ahora, se dijo orgulloso de venir a México y luchar en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) para que los aficionados puedan ver su capacidad dentro del ring.

PRIMER COMBATE DEFINIDO DE LUCHA KINGDOM: MÁSCARA DORADA VS MÍSTICO

Místico y El Desperado solicitaron enfrentarse en Lucha Kingdom en la Arena México, batalla que fue aceptada. Ahora, “El Rey de Plata y Oro” buscará la revancha tras la derrota que sufrió con el japonés en el mano a mano que sostuvieron en Osaka.

“Sé que eres un gran luchador, sé que eres una excelente persona conmigo y somos los campeones mundiales de parejas de NJPW, pero hay algo que me gustaría hacer, que me dieras la revancha, lo que pasó en Osaka que me ganaste un mano a mano y ahora me gustaría invitarte a la Arena México, que es mi casa, a enfrentarnos a un mano a mano para demostrarle a la gente de qué está hecha esta pareja. La mejor pareja que he tenido se llama Desperado. Por algo somos campeones mundiales de parejas”, dijo Místico.

El luchador mexicano y el japonés son los actuales campeones de Parejas de Peso Jr de IWGP. El Desperado mostró su respeto por Místico y aceptó la batalla.

“Gracias amigo. También tengo respeto. Quiero corresponder a su confianza, no solo recibiéndola, sino demostrando mi rendimiento y mi resultado en esta batalla”, dijo.