Steelers vs. Browns en vivo: Cobertura y seguimiento del partido de la Semana 4 de la NFL
Disfruta con los comentarios del partido Pittsburgh y Cleveland con nuestro seguimiento de los detalles más relevantes del choque entre los rivales de la División Norte de la Conferencia Americana
thursday night football de lujo
Los Pittsburgh Steelers visitan el emparrillado de los Cleveland Browns en un clásico de la División Norte de la Conferencia Americana. El vencedor de este partido asumirá el liderato de la división.
Los anfitriones de Cleveland Browns apelan al espíritu de lucha en la perrera para salir por el triunfo.
Los Pittsburgh Steelers ya están listos para el kick-off.
El legendario quarterback, líder de la ofensiva de los Steelers, tiene un historial dominante contra Cleveland (11 touchdowns y 0 intercepciones en su carrera).
Los Pittsburgh Steelers llegan a este duelo con el que comienza la semana 4 de la NFL con una marca de 0-9 en partidos de Thursday Night Football cuando es el equipo visitante.
Los Pittsburgh Steelers van al Huntington Bank Field para enfrentarse a los Cleveland Browns a partir de las 18:15 horas. Un partido fundamental para ambos rivales de la División Norte de la Conferencia Americana.