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Steelers vs. Browns en vivo: Cobertura y seguimiento del partido de la Semana 4 de la NFL

Disfruta con los comentarios del partido Pittsburgh y Cleveland con nuestro seguimiento de los detalles más relevantes del choque entre los rivales de la División Norte de la Conferencia Americana

Por: Ricardo Thomas

Con el duelo clásico de la División Norte de la Conferencia Americana entre los Steelers y los Browns comienza la semana 4 de la temporada.
Con el duelo clásico de la División Norte de la Conferencia Americana entre los Steelers y los Browns comienza la semana 4 de la temporada.Especial
Steelers
Pittsburgh Steelers
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Cleveland Browns
Cleveland Browns
thursday night football de lujo

Los Pittsburgh Steelers visitan el emparrillado de los Cleveland Browns en un clásico de la División Norte de la Conferencia Americana. El vencedor de este partido asumirá el liderato de la división.

Arranca la semana 4 de la NFL: Steelers vs. Browns
18:05 HrsCleveland Browns listos

Los anfitriones de Cleveland Browns apelan al espíritu de lucha en la perrera para salir por el triunfo. 

18:04 HrsA minutos del inicio del partido

Los Pittsburgh Steelers ya están listos para el kick-off. 

Browns pasa estragos ante Rodgers

El legendario quarterback, líder de la ofensiva de los Steelers, tiene un historial dominante contra Cleveland (11 touchdowns y 0 intercepciones en su carrera).

A Steelers no les gusta jugar en jueves

Los Pittsburgh Steelers llegan a este duelo con el que comienza la semana 4 de la NFL con una marca de 0-9 en partidos de Thursday Night Football cuando es el equipo visitante. 

Bienvenidos al seguimiento del TNF

Los Pittsburgh Steelers van al Huntington Bank Field para enfrentarse a los Cleveland Browns a partir de las 18:15 horas. Un partido fundamental para ambos rivales de la División Norte de la Conferencia Americana.

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