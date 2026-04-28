¡Sorpresa! Hugo Lloris volvería a la Selección de Francia para el Mundial 2026

El nombre de Hugo Lloris ha vuelto a ser el centro de las discusiones a pocas semanas del inicio del Mundial 2026, a pesar de su retiro internacional después de la histórica final de la edición 2022. El histórico guardameta de 39 años, que actualmente brilla con Los Angeles FC en la liga estadounidense (MLS), podría protagonizar un regreso sorprendente a las filas de la selección de Francia, pero en un rol completamente diferente y de bajo perfil.

Según informes de prensa, Lloris no se opone a la idea de volver al equipo nacional, pero su intención no es desafiar la titularidad. Su posible incorporación sería exclusivamente como la tercera opción en el equipo, ofreciendo experiencia y liderazgo al vestuario.

El portero, que ostenta el récord de participaciones históricas con 145 partidos en la camiseta de Les Bleus prefiere no presionar ni exigir un lugar de privilegio, actuando en respeto a los actuales porteros de alto nivel, como Mike Maignan. Este movimiento se interpretaría como un gesto crucial para la estabilidad y cohesión interna de cara al torneo.

Hugo Lloris, capitán y campeón del mundo en 2018, anunció su retiro internacional el 9 de enero de 2023 a los 36 años, apenas semanas después de disputar la final del Mundial de Qatar 2022. Se despidió de la selección con 121 capitanías con Les Bleus.

Hugo Lloris, leyenda del futbol de Francia. AFP

El portero justificó su decisión señalando que había "dado todo" tras 14 años y consideraba que había llegado el momento de "saber dar el relevo", actuando por "respeto al seleccionador y a los jugadores". Lloris confesó que vivir seis fases finales como capitán fue "agotador" mentalmente y que ya no se recuperaba con la misma frescura.

Su objetivo principal fue centrarse en su carrera a nivel de clubes para "continuar jugando al máximo nivel durante varios años más". En el momento de su retiro, el técnico de Francia, Didier Deschamps, lo calificó como un "gran sirviente del equipo francés".

Tras su retiro, Lloris se enfocó inicialmente en el Tottenham Hotspur F.C. en la Liga Premier, donde tenía contrato hasta 2024. Posteriormente, dejó el club inglés para cambiar completamente de aires y fiormar con el LAFC, con el que ya ganó la Copa de los Estados Unidos en 2024.