¡Fiebre del Oro de Panini! Los cromos de futbol que valen una fortuna: ¿Tienes el de Maradona?

Desde que los hermanos Panini fundaron la empresa en 1961 y sellaron su alianza con la FIFA para el álbum del Mundial de México 1970, completar colecciones se convirtió en una obsesión global. Hoy, factores como la escasez, las ediciones limitadas, el estado de conservación (grading PSA) y el impacto histórico de los jugadores determinan precios que superan con creces a muchas inversiones tradicionales.

Diego Maradona: El rey indiscutible de las subastas

El trono absoluto pertenece a Diego Armando Maradona. Su cromo novato de 1979-80 con Argentinos Juniors, cuando El Pelusa tenía solo 19 años, se subastó en enero de 2021 por la espectacular cifra de 470,000 libras. Esta pieza captura los inicios de una leyenda y sigue siendo el récord histórico en el mundo de los stickers Panini.

La estampa de Maradona de 19 años con el uniforme de Argentinos Juniors es la más cara en la historia. Redes sociales

Lionel Messi y el cromo único que cambió vidas

En segundo lugar está Lionel Messi. Un sticker único de la Copa del Mundo de Qatar 2022 con borde negro (variante 1/1) se vendió por 115,000 libras en marzo de 2023. El coleccionista estadunidense Henry Barrios lo encontró entre 300 paquetes que compró y decidió subastarlo tras la victoria de Argentina. La combinación de rareza extrema y el título mundial de Messi desató una puja frenética.

La escasez extrema y el estado de conservación de una estampa de debut transforman un trozo de papel en un activo financiero más seguro que la bolsa.”

​Expertos del mercado de subastas

El valor de los debutantes: De Cristiano Ronaldo a las nuevas estrellas

Los cromos de los primeros años de las carreras son auténticos imanes para inversores. Aquí algunos de los más cotizados:

Posición-Jugador-Sticker/Año-Precio aproximado

D. Maradona - Argentinos Juniors/1979-80 - 470,000 libras L. Messi - Qatar 2022/(borde negro 1/1) - 115,000 libras C. Ronaldo - Sporting Lisboa/2002-03 - 60,000 libras R. Nazario - PSV Eindhoven/1994 - 34,000 libras Z. Zidane - Cannes/1992 - 33,000 libras K. Mbappé - Mundial 2018 - 17,000 libras Neymar Jr. - Brasil 2014 - 12,000 libras E. Haaland - Salzburgo/2019 - 8,557 libras Pelé - Mundial Suecia 1958/Alifabolaget - 7,300 libras

¿Por qué estos cromos siguen subiendo de valor?

Rareza y variantes: Ediciones especiales, parallels y errores de impresión.

Grading profesional: Stickers en estado Gem Mint (PSA 10) multiplican su precio.

Historia y narrativa: Debuts, Mundiales ganados y momentos icónicos.

Demanda global: El hype de cada Mundial (como el de 2026) impulsa el mercado.

El caso de Pelé con su sticker de Suecia 1958 demuestra que la nostalgia también cotiza al alza. Incluso décadas después, los iconos del fútbol mantienen su valor.

¿Cuánto costará llenar el álbum del Mundial 2026?

El placer de llenar un álbum Panini del Mundial de 2026 de 112 páginas es un reto mayúsculo con sus 980 estampas, para el que se calculan hasta 15,000 pesos en compras de sobres para completarlo.

Ante este costo, la tradición de "cambiar repetidas" en plazas públicas ya es un ritual social previo al inicio del Mundial para convertirse en una estrategia de ahorro necesaria.