¡Y no tiene ninguna repetida! Modelo se viste con mil estampitas de Panini y paraliza el Mundial

Olvídate de buscar el pegamento o de cambiar las repetidas en el parque. Ella no colecciona las estampitas ni le interesa llenar el álbum: las usa como ropa.

Kerolay Chaves, una famosa modelo e influencer brasileña de 24 años, rompió el internet y encendió las plataformas digitales con una atrevida producción fotográfica en la que cubrió su cuerpo con más de mil calcomanías oficiales de futbolistas del álbum Panini del Mundial 2026. El video, lanzado este martes en sus redes, reventó el termómetro superando el millón de reproducciones en menos de 24 horas y ya es nota en los principales tabloides internacionales.

De Miss Bumbúm a candidata a Musa del Mundial

La creadora de contenido, originaria de Minas Gerais, no es ninguna improvisada en el arte de llamar la atención de las masas. Chaves llega a este torneo con la corona bien puesta tras consagrarse como la flamante ganadora del famoso concurso Miss Bumbúm, representando a Río de Janeiro.

Ahora, su meta es clara: convertirse oficialmente en la nueva Musa del Mundial 2026. Su campaña electoral es simple en concepto pero dolorosa en la ejecución (sobre todo a la hora de depilarse): recortar, pegar en zonas estratégicas y posar ante la cámara. Una estampita por cada buena intención. La propuesta ya captó de inmediato los reflectores de gigantes televisivos como Globo TV.

El mercado negro de los cromos

La locura de Kerolay llega justo en el pico más alto de la fiebre coleccionista. El álbum oficial Panini de este año es un monstruo de 980 estampitas debido a las 48 selecciones. La obsesión es tanta que en Brasil la policía tuvo que desmantelar una red de falsificación en Río de Janeiro, incautando 200,000 hologramas piratas en un autobús de pasajeros. ¡El contrabando de cartón está con todo!

¿Fiebre digital? Mejor a la antigüita

Mientras en las redes sociales la tendencia del Mundial es usar Inteligencia Artificial para crear versiones personalizadas al estilo Panini, Kerolay Chaves decidió irse por el camino más analógico, artesanal y paciente posible: mucho pegamento, toneladas de paciencia y un fotógrafo con excelente pulso.

En un Mundial hipertecnológico y lleno de pantallas, la modelo brasileña apostó por el cromo físico, uno a uno, directo en la piel. El resultado ya le dio un millón de vistas en un abrir y cerrar de ojos. El álbum todavía no lo termina nadie, pero el corazón de los fanáticos ya está completamente lleno.