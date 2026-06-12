Dembélé defendió a Mbappé: ‘se pasan un poco’

Ousmane Dembélé defendió al capitán de Francia, Kylian Mbappé, por las críticas que recibe el delantero, que las consideró excesivas a unos días del estreno de la selección gala en el Mundial.

“Han sido muy injustos con él. Se pasan un poco con las críticas a Kylian, porque es un jugador increíble”, dijo el candidato al Balón de Oro de este año al diario Marca, luego de ayudar al PSG a ganar la Champions League por segundo año consecutivo.

Ousmane Dembélé defendió la calidad humana de Kylian Mbappé Reuters

Dembélé resaltó la parte humana de Mbappé y reiteró que son excesivas las críticas, hasta el hecho de no atarse los tenis.

“Es una persona estupenda fuera del campo. A veces se pasan con las críticas solo porque se trata de Kylian Mbappé. No hay que ser tan duro con él. Si se ata los cordones, si no se los ata, si se sube la media, si no se la pone (...) Es demasiado. Porque sigue siendo un ser humano y es un jugador de una calidad excepcional”, mencionó.

Dembélé resaltó el liderazgo de Mbappé Reuters

Las actuaciones de Mbappé, sus apariciones públicas e incluso aspectos menores de su comportamiento suelen suscitar un intenso debate en Francia.

“Aquí en la selección francesa se lleva muy bien con nosotros. Es un líder, el capitán de nuestro equipo y es un jugador muy importante”, señaló.

Por otro lado, elogió al técnico Didier Deschamps, quien dejará el cargo tras el Mundial, después de estar más de una década al frente de la selección de Francia.

“Es un entrenador sencillamente increíble. Siempre ocupará un lugar en lo más alto del panteón de los entrenadores franceses”, dijo.

A Dembélé le agrada la idea de que Zinedine Zidane tome el cargo de la selección francesa: “Esperamos poder darle la bienvenida algún día al banquillo de la selección francesa. Estoy convencido de que haría un trabajo formidable, porque es un ganador nato”.

Con información de Reuters.