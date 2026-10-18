Aleco Irarragorri, operado tras victoria de Santos; ¿Qué le pasó? 

Después de un inicio complicado, Santos ha ligado 5 victorias consecutivas y promete dar un gran cierre del torneo. Sin embargo, hubo un gran problema tras el triunfo ante Querétaro, ya que Aleco Irarragorri fue internado de emergencia.

Mediante un comunicado, el conjunto lagunero informó que, tras el partido en la Comarca, su presidente presentó molestias físicas, por lo cual tuvo que ser internado.

“El Club Santos Laguna informa que, tras el partido ante Querétaro, disputado este sábado en el Estadio Corona, Aleco Irarragorri Kalb, Presidente del Club, presentó molestias físicas que requirieron atención médica”, se lee.

Después de una valoración médica, Aleco tuvo que ser operado de emergencia, lo cual ocurrió sin ningún problema y el presidente de Santos ya se encuentra en recuperación.

Tras la valoración médica, esta madrugada fue sometido a una cirugía de vesícula biliar, realizada con éxito. En este momento, aún se encuentra en sala de recuperación y evoluciona de manera satisfactoria”, añadió.

Aleco Irarragorri había sido gran protagonista en las tribunas del gran momento de Santos Laguna, sin embargo, ahora tras esta operación, tendrá que dejar por un tiempo los terrenos.

Santos, con una racha de 5 victorias consecutivas

El club lagunero mantiene una gran forma en este Apertura 2026. Después de la victoria ante Querétaro en la jornada 12, el Santos llegó a cinco victorias consecutivas.

Ahora, el conjunto de Renato Paiva llegó a 16 puntos y se coloca en el octavo lugar y con posibilidades reales de entrar a Liguilla.

Ahora, en esta jornada doble se mantendrá en la Comarca Lagunera, pero recibirá a los Pumas, que vienen motivados y con necesidad de los tres puntos.