Pedro Vite, titular con Pumas tras polémica en antro de la Ciudad de México

No hay castigo. La Jornada 13 del Apertura 2026 cierra con la visita del Club Universidad Nacional a Santos Laguna y pese a la polémica que existió hace un par de días con Pedro Vite, en Pumas decidieron que no habría sanción para su futbolista.

El cuerpo técnico comandado por Esteban Solari decidió incluir al mediocampista ecuatoriano en el once titular para enfrentar a Santos, confirmando que internamente no existió ninguna tipo de sanción contra Vita por las imágenes que circularon en redes sociales.

¿Qué pasó con Pedro Vite?

La madrugada del pasado lunes 19 de octubre Pedro Vite se volvió viral en redes sociales debido a que el jugador de Pumas fue captado en un famoso antro de la Ciudad de México, todo gracias a una transmisión en vivo de un streamer. El mediocampista ecuatoriano buscaba pasar desapercibido por lo que pidió no ser grabado, algo que hizo aún más grande la polémica.

Es importante señalar que el Club Universidad Nacional había tenido su partido desde el pasado viernes y su próximo encuentro era hasta este miércoles, por lo que no fue post ni previo a ningún partido.

La afición de Pumas se expresó en redes sociales y existieron opiniones divididas en torno a esta polémica, un sector apoyaba al futbolista señalando que tiene derecho disfrutar libremente su vida personas y otros tantos fanáticos señalaban que no fue correcto por el mal momento deportivo que vive el equipo.

Pedro Vite previo al duelo entre Atlante y Pumas MEXSPORT

Números de Pedro Vite esta temporada

Pedro Vite ha sido uno de los pilares de Esteban Solari esta temporada. De los 1080 minutos posibles, Vite ha disputado un total de 814 (75.47%), 10 de esos 11 juegos arrancando como titular y registrando 1 gol y 3 tarjetas amarillas.

Alienación de Pumas vs Santos

Para su vista a la Comarca Lagunera el Club Universidad Nacional sale con lo mejor que tiene disponible Esteban Solari, recuperando a César ‘Chino’ Huerta, quien no estuvo disponible el partido anterior pues se encontraba pagando su suspensión por la expulsión en el duelo vs Cruz Azul.