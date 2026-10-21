Pumas no duró ni un minuto en La Comarca Lagunera. Penal en contra y expulsión de Nathan Silva

El arranque del encuentro en el Estadio Corona no pudo ser más catastrófico para Pumas UNAM. Apenas rodó el balón en la Comarca Lagunera, el conjunto universitario vivió un auténtico colapso defensivo que condicionó por completo el trámite del partido frente a Santos Laguna en menos de 60 segundos de juego.

Prácticamente en la primera aproximación de los locales, la zaga capitalina fue tomada completamente desprevenida. En su intento por frenar un avance con clara ventaja de gol, el defensor central Nathan Silva cometió una imprudente falta dentro del área. La acción no solo derivó en la pena máxima señalada de inmediato por el árbitro central, sino también en la expulsión directa del zaguero brasileño, dejando a Pumas con diez hombres en la duela cuando muchos aficionados ni siquiera se habían acomodado en sus asientos.

Desde los once pasos, Eduardo "Mudo" Aguirre tomó la responsabilidad y no perdonó. Con un cobro firme y engañando al guardameta, el delantero mexicano mandó el balón al fondo de las redes para poner el 1-0 en el marcador a favor de los Guerreros, haciendo explotar de júbilo a la afición santista.

Solari, a modificar el planteamiento

El gol tempranero y la inferioridad numérica modificaron de inmediato la planificación táctica de Pumas, obligando al cuerpo técnico a reorganizar su zona baja a marchas forzadas para evitar una goleada mayor. Un inicio de pesadilla en el Territorio Santos Modelo que dejó cuesta arriba el encuentro para los del Pedregal en apenas unos cuantos segundos de acción.

Solari entonces echó mano de su lateral derecho, Rodrigo López para colocarlo de defensa central junto a Duarte y obligó a Uriel Antuna a bajar de lateral defensor con lo que perdió potencia en el lado diestro.