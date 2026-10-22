Liga Mexicana del Pacífico: Resumen y resultados del miércoles 21 de octubre

La actividad de este miércoles 21 de octubre en la Liga Mexicana del Pacífico entregó duelos electrizantes llenos de volteretas, poder con el madero y definiciones dramáticas en la recta final de los encuentros. A continuación, el recuento de lo sucedido en los estadios del circuito invernal.

Yaquis deja tendidos a los Venados con toque magistral

En un final no apto para cardiacos, la tribu de Ciudad Obregón sacó el orgullo en su propio terreno y remontó el marcador para superar 3-2 a los Venados de Mazatlán.

El batazo decisivo corrió a cargo de Víctor Márquez —quien previamente había puesto tablas el encuentro—; al ejecutar un toque de bola estratégico, forzó el pifia de la defensiva astada para que entrara la carrera que selló la victoria sonorense. El serpentinero Efraín Contreras se adjudicó la victoria desde la loma, en tanto que Gerardo Gutiérrez cargó con el tropiezo por la visita.

Charros cobra venganza ante Mexicali e iguala la serie

A base de batazos oportunos, la novena de Jalisco hizo valer su localía y superó 9-7 a los Águilas de Mexicali para emparejar la contienda en Zapopan.

El momento crucial llegó en el quinto capítulo, cuando la ofensiva albiazul armó un jugoso rally de cuatro anotaciones que les dio un colchón definitivo en la pizarra. A pesar de la artillería cachanilla, que disparó tres cuadrangulares (dos firmados por Moi Gutiérrez), el esfuerzo resultó insuficiente. La figura con el madero fue Tirso Ornelas al batear de 4-3 con dos impulsadas, secundado por Ceceña, quien aportó de 4-2 con otro par de remolcadas. En el montículo, Gracia reclamó el triunfo y Casillas sufrió el descalabro.

Naranjeros aplasta a Nayarit con feroz ofensiva

Los Naranjeros de Hermosillo mostraron todo su poderío ofensivo en casa y no tuvieron piedad de los Jaguares de Nayarit, inclinando la balanza a su favor desde muy temprano para terminar imponiéndose con un categórico 11-4.

La escuadra sonora impuso condiciones desde el arranque del encuentro, armando un ataque devastador que para el tercer episodio ya los mantenía arriba en el marcador con una holgada ventaja de siete carreras. La contundencia con el madero terminó por sentenciar cualquier intento de reacción por parte de la novena nayarita, asegurando así un triunfo sin contratiempos para la causa naranja.