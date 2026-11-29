Sergio Pérez finalizó la carrera de Qatar 2026 en la posición 18, esto luego de arrancar desde la posición 22. Una vez más, el mexicano superó a su compañero Valtteri Bottas, pero un error de operación de Cadillac, los cuales se han hecho recurrentes, afectaron al mexicano desde el viernes.

Mientras que en la primera práctica el mexicano se mostró con ritmo para intentar no estar en el fondo de la parrilla, el resto del fin de semana resultó complejo, todo por un error operativo en el alerón delantero que lo persiguió hasta la carrera del domingo en el circuito de Lusail.

Estuvimos rodando con la especificación equivocada del alerón delantero y eso nos estaba costando alrededor de medio segundo por vuelta aproximadamente. Tuvimos que comprometer bastante la puesta a punto alrededor de eso para hacer que funcionara", puntualizó el mexicano quien sigue sin sumar puntos en la temporada.

Aunque destacó la limpieza de la carrera para entender mejor el comportamiento del auto, Checo Pérez no ocultó su inconformidad por el saldo general del fin de semana: "Fue una prueba en la que pude aprender del auto…pero sigo estando muy decepcionado por el fin de semana que tuvimos".

El mexicano destacó que la estrategia pudo haber ayudado para la recuperación, pero también señaló que el primer set de gomas condicionó el rendimiento del coche.

"Tuvimos bastante graining delantero en esa primera parte, lo cual realmente nos descolocó un poco. En general, fue una carrera sólida, con buen ritmo. Fue una lástima todos los problemas", explicó el originario de Jalisco quien está por cerrar su primera temporada sin puntos, algo que ni siquiera sucedió en sus primeros años siendo parte del equipo Sauber en el 2011 y el 2012.

Ahora, a Pérez y Cadillac solo les resta una carrera en Abu Dhabi la próxima semana con lo cual se pondrá fin a una primera temporada que ha resultado más dolorosa de lo esperado para ellos.