El debut del flag football de Tom Brady en televisión fue un fracaso de audiencia

El flag football dio un paso en televisión que no alcanzó el impacto esperado.

El Fanatics Flag Football Classic, evento encabezado por Tom Brady, registró una audiencia promedio de 64,1000 espectadores durante la fase de grupos y de 64,9000 en la final, de acuerdo con datos de Nielsen. La transmisión se emitió por Fox el fin de semana pasado y contó con la participación de figuras actuales y retiradas de la NFL como Saquon Barkley y Davante Adams.

El encuentor no logró colocarse entre las 25 transmisiones deportivas más vistas de la semana del 16 al 22 de marzo, periodo en el que coincidió con competencias de mayor tradición y alcance como el Clásico Mundial de Beisbol y el arranque del March Madness.

El Fanatics Flag Football tuvo poca promoción

La competencia tuvo un cambio de sede de última hora. Inicialmente programada en Arabia Saudita, se trasladó a Los Ángeles debido a la actividad militar en Oriente Medio. El ajuste no modificó el resultado en términos de audiencia.

Los números se suman a una tendencia reciente en el formato. El Pro Bowl de la NFL, que en años recientes adoptó el flag football, también registró una caída. Su edición más reciente promedió 1,920000 espectadores en ESPN, lo que representó un descenso del 59 por ciento respecto a registros previos.

El torneo de Fanatics se disputó bajo reglas similares a las que se utilizarán en el programa olímpico. El formato incluyó equipos de cinco contra cinco, campo de 50 yardas, zonas de anotación de 10 yardas y dos mitades de 20 minutos.

El flag football forma parte del plan de expansión internacional de la NFL y está confirmado como disciplina para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La liga ha impulsado su desarrollo en los últimos años, incluida la proyección de una liga profesional en el futuro cercano.

El resultado televisivo del fin de semana ofrece una referencia inicial sobre su alcance como producto mediático en un calendario deportivo competitivo.