Gonzalo Piovi sentencia que Ciudad Universitaria es territorio de Cruz Azul

Cruz Azul celebró su décimo campeonato en la Liga MX, y el jugador de La Máquina, Gonzalo Piovi, aprovechó los festejos para decir con contundencia que el Estadio Olímpico Universitario es un territorio que parece pertenecerle más al equipo de La Noria que a sus propios locales.

Cruz Azul remontó de un 1-0 del primer tiempo a un 2-1 en la segunda mitad para llevarse la corona del Clausura 2026.

En medio del júbilo y con el trofeo a cuestas, el defensor central no dudó en magnificar el dominio cementero en territorio hostil. Recordó que, apenas un año atrás, la institución ya había dado una vuelta olímpica en ese mismo territorio cuando lograron el título de la Concachampions al ganar 5-0 a Vancouver, esto mientras La Máquina estaba fuera del Estadio Banorte por sus remodelaciones de cara al Mundial 2026.

El argentino soltó una afirmación contundente ante los micrófonos de Claro Sports: “Es más casa nuestra que de ellos, llevamos acá dos títulos”, esto en referencia al campeonato de la Concachampions y al del Clausura 2026.

Pumas lleva 15 años sin haber logrado el campeonato, una racha que se prolongará por seis meses más.

Más allá del mensaje a Pumas, Piovi destacó la clave para que el equipo consiguiera el campeonato: “La humildad es siempre trabajar hasta momentos críticos que hemos tenido durante el año, nunca desistir… nada, ese es el mérito que hoy nos llegó a estar con el título encima del hombro”, señaló sobre la constancia del plantel.

Respecto a Joel Huiqui comparó el esquema del mexicano con el de Nicolás Larcamón, quien fue despedido antes de la última jornada del torneo regular. “Se hizo responsable con la estructura y el orden del equipo que quizás era lo que necesitábamos, y con eso fuimos un equipo más ordenado”.