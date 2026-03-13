República Dominicana noquea a Corea del Sur y vuela a semifinales del Clásico Mundial de Beisbol 2026

A República Dominicana no le interesa la diplomacia cuando hay un madero de por medio. En Miami, donde el beisbol se juega con la alegría del caribe, los quisqueyanos decidieron que Corea del Sur ya había tenido suficiente protagonismo por este torneo. No hubo espacio para la narrativa del equipo Cenicienta; lo que hubo fue una demolición en siete innings que terminó con un 10-0.

El cierre del encuentro fue con poder. Austin Wells, catcher de los Yankees mandó la pelota a las gradas con dos a bordo en la séptima y activó esa regla de la misericordia que, en realidad, es un alivio para el que está en el terreno tratando de detener lo inevitable. Con ese batazo, Dominicana no sólo selló su pase a las semifinales, sino que igualó el récord histórico de 14 cuadrangulares en una misma edición certamen.

La dictadura de Cristopher Sánchez

Mientras la ofensiva se encargaba de los titulares, Cristopher Sánchez se ocupó de la realidad. El zurdo, que viene de validar su jerarquía en Grandes Ligas, trabajó cinco entradas con etiqueta de Cy Young. Permitió apenas dos hits, ponchó a ocho y se fue al dugout dejando a los coreanos con la mirada perdida en el plato. Sánchez lanzó para recordar por qué Dominicana es la aduana más difícil del mundo.

Destino: Los Ángeles 2028

Más allá del pase a la antesala de la final, el triunfo en el loanDepot park arrastra un botín extra. Con este paso, el equipo dominicano prácticamente asegura su presencia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Bajo el criterio de que los dos mejores de América, excluyendo al anfitrión, la victoria de esta noche es un pasaporte sellado con anticipación.

Dominicana espera ahora al sobreviviente del duelo entre Estados Unidos y Canadá. Da igual quién sea; el mensaje de hoy en Miami fue claro: si quieres el trono, vas a tener que sobrevivir a un equipo que está anotando 10 carreras por noche y que parece no tener techo.

El inicio de la fiesta

La artillería de Dominicana atacó desde la parte baja del segundo rollo a Hyun Jin Ryu. Junior Caminero conectó un doble con un batazo de línea al jardinero izquierdo Jahmai Jones. Vladimir Guerrero Jr. anotó la carrera de la quiniela.

Vladimir Guerrero Jr. anotó la carrera de la quiniela. Getty Images via AFP

Ryu cargó con la derrota en una corta actuación de un rollo y un tercio en los que fue castigado con tres carreras.