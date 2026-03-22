Desconocidos humillan a estrellas de la NFL y cobran 100 mil dólares en flag football

En una demostración de que el talento de la National Football League no siempre se traduce automáticamente al éxito sin contacto, la selección nacional de flag football de Estados Unidos reclamó este fin de semana no sólo el respeto internacional, sino un importante botín económico. Cada jugador del equipo estadunidense recibió un premio de 100 mil dólares tras aplastar a escuadras compuestas por superestrellas profesionales y celebridades en el Fanatics Flag Football Classic.

El torneo, disputado bajo el sol del sur de California, terminó con un balance demoledor ya que el equipo de Estados Unidos uperó a sus rivales por un margen combinado de 106-44. En el camino, dejaron en el campo a los "Wildcats", equipo liderado por Joe Burrow y Jayden Daniels bajo la tutela de Kyle Shanahan, y a los "Founders", capitaneados por el histórico Tom Brady y dirigidos por Sean Payton.

La victoria no sólo fue financiera, sino personal para Darrell “Housh” Doucette, el quarterback del equipo nacional. Doucette, quien en 2024 fue objeto de burlas tras afirmar que era mejor mariscal de campo de flag football que Patrick Mahomes, se llevó el premio al Jugador Más Valioso (MVP) tras registrar tres touchdowns por aire, tres por tierra y realizar cinco recepciones."No nos subestimen"

"Salimos con una meta en mente: demostrarles a estos chicos que tenemos talento y que nadie en el mundo debe subestimarnos", declaró un emocionado Doucette en la rueda de prensa posterior, al borde de las lágrimas. El pasador recalcó que sus comentarios pasados buscaban defender el lugar de los especialistas de esta disciplina de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El dominio fue absoluto. La defensa de Estados Unidos permitió sólo dos anotaciones por encuentro e incluso logró dos intercepciones devueltas para touchdown frente a quarterbacks que han disputado el Super Bowl. Ja'Deion High fue otra de las figuras clave, anotando cuatro recepciones de touchdown a lo largo del torneo.

Lección de humildad para la NFL

Para las figuras de la NFL, el torneo funcionó como un baño de realidad sobre las complejidades tácticas del flag football. Tom Brady reconoció que la velocidad y las dimensiones del juego profesional de contacto no garantizan ventaja en este formato.

Intentábamos jugar más al estilo de la NFL, pero allí las cosas pasan muy rápido y esos chicos son muy escurridizos", admitió Brady tras perder ambos encuentros. "En términos de estrategia, probablemente estamos muy rezagados".

El sáado dejó claro que, si los jugadores de la NFL aspiran a representar a Estados Unidos en la cita olímpica de 2028, tendrán que aprender un lenguaje técnico y estratégico distinto al que utilizan los domingos. Por ahora, los especialistas han demostrado que, en su terreno, ellos son los reyes y que sus manos valen, al menos hoy, 100 mil dólares cada una.