Tom Brady desafía el tiempo con una exhibición que reabre el debate si podría jugar en la NFL

Tom Brady, una leyenda en retiro de la NFL, volvió a acaparar reflectores, esta vez fuera del emparrillado, durante su aparición en el programa de Jimmy Fallon, en el que ofreció una exhibición de precisión simplemente espectacular al lanzar balones contra objetivos en movimiento.

El reto, que consistía en impactar discos desplazándose a distintas velocidades, dejó en evidencia algo que pocos dudan pero muchos siguen confirmando: Brady mantiene una condición física privilegiada y un nivel técnico que fácilmente podría competir con el de varios quarterbacks activos en la NFL.

Cada lanzamiento fue ejecutado con una mecánica impecable, timing preciso y una lectura perfecta de la trayectoria. No fue solo espectáculo: fue una demostración de que su brazo sigue siendo élite, incluso tras su retiro. A sus 48 años, Brady proyecta una capacidad atlética que rompe con los estándares tradicionales de longevidad deportiva.

Este nivel no es casualidad. El exquarterback de Patriots y Buccanners ha mantenido una disciplina férrea en su preparación física, lo que le ha permitido conservar cualidades como la fuerza, coordinación y precisión que marcaron su carrera. De hecho, su reciente entrenamiento tiene un objetivo claro: Brady volverá a jugar este fin de semana, el 21 de marzo de 2026, en el torneo inaugural Fanatics Flag Football Classic en Los Ángeles (originalmente planeado para Riyadh).

El contexto no podría ser más interesante. Mientras muchos exjugadores pierden ritmo competitivo, Brady parece desafiar el paso del tiempo, alimentando la narrativa de que, si así lo deseara, podría regresar y competir al más alto nivel. No sería descabellado: su inteligencia de juego y su ejecución siguen intactas.

A lo largo de su carrera, conquistó siete títulos de Super Bowl, un récord en la NFL, además de tres premios MVP de temporada regular y cinco de Super Bowls. Sus estadísticas individuales son igual de impresionantes: líder histórico en yardas por pase y touchdowns, consolidándose como el quarterback más exitoso de todos los tiempos.

Brady está negado para volver a jugar en la NFL pese a su gran condición física, pues tiene una participación accionaria de Las Vegas Raiders que le impiden ser jugador, además de que desde que se retiró de la liga comenzó con su faceta como analista de TV.