La sequía de la Hormiga González: casi cuatro meses sin gol entre Chivas y México

Armando "Hormiga" González atraviesa el periodo sin anotaciones más largo desde que se consolidó como el referente ofensivo de Chivas. El delantero rojiblanco inició el Apertura 2026 sin marcar en las dos primeras jornadas y ya acumula seis partidos consecutivos de Liga MX sin celebrar un gol, una racha que comenzó en el cierre del torneo anterior.

La falta de anotaciones también se ha extendido a su participación con la Selección Mexicana, por lo que el atacante suma más de 500 minutos sin encontrar la portería entre club y el equipo nacional. Ahora, el Guadalajara espera que su principal goleador recupere la contundencia para enfrentar a Puebla y encarar la Leagues Cup.

La Hormiga acumula más de 500 minutos sin gol. Mexsport

La última anotación de la Hormiga González fue en abril

El último gol de Armando González con Chivas se registró el 5 de abril de 2026, durante la jornada 13 del Clausura 2026, cuando marcó un doblete frente a Pumas en el Estadio Akron.

Después de ese encuentro, el delantero fue titular en las cuatro jornadas restantes de la fase regular, pero no volvió a convertir.

Esa racha sin goles también influyó en la pelea por el campeonato de goleo. Tras conquistar ese reconocimiento en el Apertura 2025, la Hormiga no logró defender el título en el Clausura 2026, donde Joao Pedro, delantero del Toluca, terminó como el máximo anotador del torneo con 14 goles.

Al finalizar la fase regular, González fue convocado por la Selección Mexicana, motivo por el que no disputó la liguilla con el Guadalajara.

La Hormiga González no logró el bicampeonato de goleo. Mexsport

La sequía también se trasladó a la Selección Mexicana

Durante la preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, el atacante disputó 45 minutos en el triunfo de México sobre Ghana, en el partido amistoso celebrado en Puebla.

En los encuentros de preparación frente a Australia y Serbia permaneció como suplente.

Ya en la Copa del Mundo, González ingresó de cambio en el debut frente a Sudáfrica y disputó 14 minutos sin lograr anotar. En los siguientes compromisos ante Corea del Sur, República Checa, Ecuador e Inglaterra volvió a quedarse en la banca.

De regreso con Chivas para el Apertura 2026, el delantero ingresó como suplente en la derrota ante Toluca y posteriormente fue titular en la victoria sobre Bravos de Juárez, aunque nuevamente terminó el partido sin hacerse presente en el marcador.

En total, Armando González acumula 456 minutos sin marcar con la camiseta de Chivas en la Liga MX. A esa cifra se añaden los 59 minutos que disputó con la Selección Mexicana sin anotar, para un total de 515 minutos consecutivos sin gol entre club y selección desde su último doblete en abril.

El próximo compromiso del Guadalajara representa una nueva oportunidad para poner fin a esa racha. Chivas visitará a Puebla este viernes 31 de julio en la jornada 3 del Apertura 2026.

En caso de no convertir frente a La Franja, la sequía del delantero rojiblanco alcanzará los cuatro meses, ya que el siguiente partido del equipo será el 5 de agosto frente a LAFC, correspondiente al inicio de la Leagues Cup.