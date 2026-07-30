¡También Concacaf! Se suma al frente contra la FIFA

La presión sobre la FIFA sigue creciendo. Después de que la UEFA amenazó con no participar en las competiciones del organismo si prospera el plan de Gianni Infantino para abrir sus torneos a inversionistas privados, ahora Concacaf también fijó postura y rechazó la iniciativa al considerar que fue presentada sin transparencia y sin respetar los procesos de gobernanza.

La confederación que agrupa a las asociaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe anunció este jueves que sus 41 federaciones miembro acordaron rechazar la propuesta tras celebrar una reunión de emergencia convocada para analizar el proyecto impulsado por la FIFA.

Aunque Concacaf no anunció un boicot como sí lo hizo la UEFA, su postura representa un nuevo revés para Infantino, quien en cuestión de horas encontró oposición en dos de las confederaciones con mayor peso dentro del futbol mundial.

Cuestionan el proceso de la FIFA

En el comunicado difundido al término de la reunión, Concacaf explicó que una de las principales preocupaciones de sus asociaciones fue la forma en que la FIFA presentó la propuesta.

La organización aseguró que existió un plazo demasiado corto para revisar el proyecto y lamentó que éste no hubiera sido analizado ni aprobado previamente por los órganos de gobierno correspondientes dentro de la FIFA.

Además, las federaciones consideraron innecesario buscar recursos de inversionistas privados para fortalecer el programa FIFA Forward, destinado al desarrollo del futbol en todo el mundo, cuando la propia FIFA presume haber celebrado recientemente la Copa del Mundo más rentable de su historia.

Piden usar las reservas de la FIFA

Como alternativa, Concacaf encomendó a sus representantes dentro del Consejo de la FIFA iniciar un diálogo con el organismo para analizar la posibilidad de utilizar las reservas económicas con las que ya cuenta la federación y destinarlas al fortalecimiento de los programas de desarrollo en la región.

También solicitó que cualquier iniciativa relacionada con el financiamiento del futbol internacional respete los mecanismos de gobernanza establecidos en los Estatutos de la FIFA, con la participación de sus órganos de decisión antes de ser sometida a votación.

Infantino enfrenta una creciente oposición

El rechazo de Concacaf llega apenas horas después de la advertencia lanzada por la UEFA, que aseguró que sus asociaciones podrían dejar de participar en las competiciones organizadas por la FIFA si el organismo insiste en abrir la puerta a la inversión privada.

Con dos de las confederaciones más influyentes del planeta manifestándose en contra del proyecto, Infantino enfrenta uno de los mayores desafíos políticos de su gestión, en una propuesta que, lejos de generar consenso, ha provocado una inédita división dentro del futbol internacional.