Jugadoras siguen confundidas por nuevo formato de la Liga Femenil 

El nuevo formato de la Liga Femenil, que pasa de la tabla general a una fase de grupos, dejó dudas en las mismas jugadoras en vísperas del arranque del torneo Apertura 2026. En Pumas abrazan los cambios, pero con incertidumbre.

"Sobre el formato ni yo entiendo, de la nada no entiendo con quién me enfrento. Veremos qué sale, pero es en beneficio de la recuperación de las jugadoras. (El cambio de logo) es algo diferente y que nos caracteriza como liga, encantada. Me impacta (ser una de las ligas femeniles más vistas), nuestro trabajo es visto por muchos lados y eso nos ayuda, es un orgullo porque todo mundo te mira", dijo la mediocampista Paola Chavero.

Por su parte, Alejandra Guerrero coincidió en las dudas que deja el nuevo formato, en el que Pumas comparte el sector B con América, Pachuca, Chivas, Pumas, Tijuana, ADSL, Atlas, Puebla y Necaxa.

"Voy asimilando, porque está confuso, pero tenemos que trabajar, no poner pretextos y acoplarnos rápido. Dudo que se reste nivel, todos los equipos se están reforzando, ya no hay equipos fáciles".

Más optimista fue la defensa Cristina Torres, quien resaltó que "beneficia a los equipos, ya que tenemos más descanso y así evitar lesiones, bueno para todos los equipos. Estamos tratando de ir partido a partido, nos reforzamos bien, tenemos jugadoras de mucha calidad, queremos ser campeonas, primero ir a liguilla y hay que pensar ya en ganar este partido (con León)".

La mediocampista Alexa Huerta siguió la línea de su compañera, al mencionar que "que los cambios son buenos siempre, hay muchas cosas por solucionar con este formato, al final estamos jugando partido a partido y sigue siendo lo mismo".

Para Huerta, la prioridad es la integración de las refuerzos y la competencia interna que representan.

"Hemos trabajado mucho la pretemporada, es algo buena la competencia interna y con jugadoras nuevas es algo que incrementa la competitividad, bueno que tengamos compañeras así, todo el grupo se exige día a día", añadió la jugadora de 22 años.

Con más experiencia en la Liga MX, con paso en Atlas, Atlético de San Luis y Cruz Azul, Julissa Dávila destacó el beneficio ante el desgaste físico.

"Más calidad para vernos, más recuperación y estar a tope, es el plus la recuperación", atizó la central de 28 años, quien jugó un formato similar con el nacimiento de la Liga MX Femenil.

Finalmente la guardameta Mar Moya, previo a recibir al León este domingo, comentó que "todavía no somos conscientes de entenderle, pero seguirá siendo una competencia fuerte, no bajar las manos, por ejemplo, León es un equipo que compite".

Así se jugará la Liga Femenil

En una actualización de la Liga Femenil sobre su sistema, destacan el cambio de la tabla general por la división de los equipos en dos grupos generales.

Los grupos se conforman por nueve clubes; su distribución fue conforme a la clasificación basada en el rendimiento desde el Apertura 2020, la ubicación geográfica (se busca reducir traslados y favorecer la recuperación).

Cada grupo se divide en tres bloques de 3 tres equipos. De esta manera cada club jugará 14 partidos. Ocho duelos serán contra los equipos de su mismo grupo (un partido contra cada rival), seis contra equipos del grupo contrario (se enfrentará a dos equipos de cada uno de los tres bloques del otro grupo, que fueron determinados de manera aleatoria). Al terminar la fase regular, avanzan los cuatro mejores de cada grupo a la Liguilla, explica la liga.

La Liga Femenil regresó a su formato de grupos. Liga Femenil BBVA