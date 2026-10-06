Dani Olmo dona parte de su sueldo a familias en Croacia afectadas por la Guerra de los Balcanes

El delantero español Dani Olmo declaró en la conferencia de prensa del partido entre España y Croacia por la UEFA Nations League, que destina el dos por ciento de su salario anual a familias que residen en las ciudades de Vukovar y Slavonski, las cuales han sido afectadas durante los últimos años por el conflicto de los Balcanes.

El futbolista lo mantuvo en secreto por varios años, pero la historia salió a la luz porque su representante: Andy Bara, así lo decidió, ya que en un podcast reveló que es algo que Dani Olmo lleva haciendo desde su salida del Dinamo de Zagreb en el 2020.

Andy Bara mencionó que el jugador nunca quiso declarar ante ningún medio, ni mucho menos hacerlo público, pero que el español merece un poco de reconocimiento ante tal gesto. Tras ser cuestionado por esta acción en conferencia de prensa Dani Olmo mencionó lo siguiente.

No sabía que Andy iba a contar esto, sentí que cuando me fui estaba un poco en deuda con Croacia, sentí que debía devolver algo de lo que había recibido y lo hicimos a través de Common Goal… Pudimos ayudar un poco a está familia no solo en Vukovar, sino también en Slavonski, simplemente sentí que debía devolver algo a Croacia por todo lo que me dió”.

La reacción de los periodistas croatas fue inmediata, y la sala de prensa terminó en aplausos para el futbolista español, quien llegó al Dinamo de Zagreb con apenas 16 años y permaneció en el país hasta el año 2020, cuando partió al RB Leipzig. Allí dio sus primeros pasos como profesional y se convirtió en uno de los jugadores más importantes del club.

Es un país que me ha visto crecer y donde pasé casi seis años de mi adolescencia”

¿Qué es Common Goal?

Common Goal es una asociación sin fines de lucro que creó un compatriota de Dani Olmo, el español Juan Mata, y el objetivo principal es que el futbol también sirva para ayudar fuera de la cancha. El movimiento reúne a futbolistas, entrenadores y otras personas vinculadas con este deporte para que destinen una parte de sus ingresos a distintas causas sociales, desde proyectos de educación hasta iniciativas que buscan mejorar las oportunidades de comunidades en situación desafortunadas, como las familias de Vukovar y Slavonski, que han sido afectadas por la guerra de los Balcanes.