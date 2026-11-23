Los San Francisco 49ers terminaron oficialmente su relación con Brandon Aiyuk. La franquicia decidió desprenderse del receptor este lunes 23 de noviembre, después de más de seis temporadas y una ruptura que convirtió su contrato de 120 millones de dólares en uno de los episodios más complicados de la NFL.

La decisión llegó al agotarse la exención de plantilla de dos semanas que la liga había concedido a San Francisco tras reinstalar al jugador el 9 de noviembre. Los 49ers tenían hasta este lunes para resolver su situación y optaron por colocarlo en waivers.

Brandon Aiyuk y los 49ers: de una extensión millonaria a la ruptura

Aiyuk, de 28 años, firmó en agosto de 2024 una extensión de cuatro temporadas y 120 millones de dólares, con 76 millones garantizados. Sin embargo, apenas dos meses después, su futuro cambió radicalmente: el 20 de octubre sufrió una grave lesión en la rodilla derecha, con roturas del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral medial, que puso fin a su campaña.

Desde entonces no volvió a disputar un partido. En aquella temporada alcanzó a participar en siete encuentros, con 25 recepciones para 374 yardas, antes de comenzar un largo proceso de rehabilitación.

La ruptura se agravó durante 2025. Mientras se recuperaba, Aiyuk dejó de presentarse a actividades del equipo y perdió comunicación con la organización. En diciembre de ese año, San Francisco lo colocó en la lista de reserva por abandono del equipo. Antes, la franquicia había anulado aproximadamente 27 millones de dólares en garantías contractuales correspondientes a 2026.

Momento en el que Brandon Aiyuk sufrió la severa lesión que lo tiene marginado de los emparrillados. Archivo

¿Cuánto dinero perderán los 49ers con la salida de Aiyuk?

El receptor buscó regresar a la NFL a principios de noviembre, después de contratar al agente Drew Rosenhaus y solicitar su reinstalación. Aseguró estar recuperado y listo para jugar, pero los 49ers dejaron claro que no contemplaban reincorporarlo.

En el aspecto financiero, la separación también tendrá consecuencias para San Francisco. El impacto de dinero muerto en el tope salarial será de aproximadamente 31.64 millones de dólares: 12.35 millones en 2026 y 19.29 millones en 2027.

Además, el equipo busca recuperar cerca de 13 millones de dólares correspondientes a bonos que considera que Aiyuk debe devolver. La disputa contractual añade otro capítulo a una relación que se deterioró desde que el receptor sufrió su lesión en 2024.

¿Qué sigue para Brandon Aiyuk y qué equipos podrían buscarlo?

El siguiente paso será el proceso de waivers. Al tratarse de un movimiento posterior a la fecha límite de intercambios, cualquier franquicia podrá reclamarlo y asumir su contrato. Si ningún equipo lo solicita durante las siguientes 24 horas, Aiyuk quedará como agente libre sin restricciones.

Entre los posibles destinos se ha mencionado a los Washington Commanders, aunque todavía no existe un acuerdo. Su siguiente oportunidad en la NFL dependerá de que algún equipo apueste por recuperar al receptor que alguna vez fue una de las principales armas ofensivas de San Francisco.