Harry Kane es histórico con Inglaterra: alcanza récord de Peter Shilton

Harry Kane se lució en la goleada que le propinó Inglaterra a Croacia por 3-0 y, de paso, igualó el récord histórico de Peter Shilton, al llegar a 125 partidos internacionales. Además, alargaron el buen momento por el que atraviesan, al sumar su tercera victoria consecutiva, duelo de la Jornada 4 de la Liga A de la UEFA Nations League que se jugó en Wembley.

Harry Kane ya lo había advertido anteriormente, que tenían que aportar la misma energía y el mismo rendimiento contra la colista Chequia. Y así fue, el delantero se despachó con un doblete y una asistencia en los 82 minutos que estuvo en la cancha.

Los checos siguen a la baja, al sumar su cuarta derrota y estar en cero unidades en el Grupo A3. En su anterior partido en Wembley, habían caído 5-0 en Wembley en 2019 y ahora se llevaron otros tres.

Inglaterra venía de golear 0-7 a Croacia como visitante y con su triunfo se afianzaron en la segunda posición del Grupo.

La selección de Inglaterra goleó 3-0 a Chequia en actividad de la UEFA Nations League Reuters

Jude Bellingham volvió a la titularidad y Anthony Gordon descansó.

Chequía tuvo una mala fortuna antes de la media hora, debido a que su capitán Santi Denia marcó en propia puerta al 27 tras un servicio de Kane.

Inglaterra sumó su tercera victoria de manera consecutiva bajo el mando de Thomas Tuchel Reuters

Elliot Anderson falló un remate, pero el que no fue Harry Kane. Morgan Rogers le puso un balón en el corazón del área para que el atacante del Bayern Múnich se encargara de mandarlo al fondo al 40.

Para el segundo tiempo, el delante se topó con el portero, aunque después se desquitó. Lewis Hall mandó un centro que remató Kane para el 3-0 definitivo.