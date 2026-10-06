¡La Roja es imparable! España remonta a Croacia para avanzar a cuartos de final de la Nations League

La Selección de España continúa devorando registros a nivel internacional dentro del balompié de Europa. El campeón del mundo, dirigido por Luis de la Fuente, firmó una trabajada remontada por 2-1 ante Croacia sobre la cancha del Estadio Poljud de Split gracias a un doblete de Mikel Merino. Este resultado asegura el boleto de La Roja a los cuartos de final de la Nations League y estira la ya legendaria racha de imbatibilidad a un récord absoluto de 42 partidos consecutivos.

El escenario inicial no se presentó nada sencillo para la vigente campeona de Europa y del orbe. Herida seriamente en su orgullo tras encajar una goleada histórica hace apenas unos días, Croacia saltó con una intensidad desbordante, dispuesta a limpiar su honor frente a su afición.

La agresividad local obtuvo una recompensa tempranera al minuto 16, cuando el veterano Ivan Perisic aprovechó un rebote defensivo del guardameta Unai Simón para conectar un sólido remate de cabeza que decretó el 1-0 momentáneo.

El dominio de la posesión y los ajustes tácticos de la Roja

Sin embargo, la Roja no cayó en la desesperación y comenzó a adueñarse de los hilos del compromiso mediante un dominio asfixiante de la posesión del balón, el cual rozó un aplastante 67% al final de la noche. El punto de inflexión definitivo llegó en la segunda mitad gracias a las modificaciones estratégicas desde el banquillo de De la Fuente.

Las claves de la remontada de España en Split:

El factor Mikel Merino: El mediocampista, quien había ingresado de cambio en el entretiempo, definió con categoría al minuto 61 para poner el empate 1-1 tras una asistencia precisa de Dani Olmo en plena área chica.

Superioridad numérica: Las esperanzas croatas de rescatar un punto se desmoronaron al minuto 78, cuando el propio Perisic pasó de héroe a villano al recibir una segunda tarjeta amarilla validada por el VAR, dejando a su escuadra con diez hombres.

El doblete de la victoria: España aprovechó de inmediato el desconcierto defensivo local y, al minuto 88, Merino se vistió de héroe definitivo al firmar su doblete tras rematar un servicio medido de Martín Zubimendi.

Con este triunfo por 2-1, la Selección de España amarra la cima del Grupo A3 con paso perfecto y se consolida como el rival a vencer en el viejo continente, manteniendo una consistencia histórica que nadie ha podido replicar en el futbol moderno.