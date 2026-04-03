Bailecito viral de Cristiano Ronaldo; así va la tabla de goleo en Arabia

Cristiano Ronaldo no sólo festejó en la cancha, sino también en la banca. Al luso no le molestó salir de cambio y fue captado haciendo un bailecito viral antes de que acabara el partido entre Al Nassr y Al Najma de la jornada 27 de la Saudi Pro League.

Tras marcar doblete y llegar a 967 goles, Cristiano Ronaldo salió de la cancha al minuto 83. Ya en el banquillo, una cámara de la televisora grabó el momento en el que el luso hizo un bailecito.

El Al Nassr vino de atrás para golear 5-2 a Al Najma, con lo que llegó a 70 puntos y seguir en la cima de la tabla general.

Tras 33 días de ausencia, Cristiano Ronaldo llegó a 23 goles en la temporada y está a uno del mexicano Julián Quiñones.

ASÍ VA LA TABLA DE GOLEO EN ARABIA SAUDITA:

1) Ivan Toney – 25 goles.

2) Julián Quiñones – 24 goles.

3) Cristiano Ronaldo – 23 goles.

4) Roger Martínez – 20 goles.

5) Yannick Carrasco – 15 goles.

5) Ramiro Enrique – 15 goles.

5) Joao Félix – 15 goles.

5) Mateo Retegui – 15 goles.

9) Joshua King – 14 goles.

10) Karim Benzema – 13 goles.