Dallas se burla de Chivas con tradicional meme

A las Chivas no se le da la Leagues Cup y están prácticamente eliminados del torneo, luego de perder 0-1 con FC Dallas en el Pay Pal Park. El equipo de la MLS aprovechó la situación para burlarse del equipo mexicano con el tradicional meme “¡Ya, Gonzalo!”.

Aunque en la cancha fue superior, Chivas no pudo cristalizarlo en el marcador y en un contragolpe, Dallas sepultó las esperanzas de los dirigidos por Gabriel Milito con un golazo de Logan Farrington al minuto 73.

A partir de ahí, la desconcentración y presión de los jugadores del Guadalajara pesaron porque ya no pudo mantener el ritmo ni las llegadas a gol. Incluso, el partido fue detenido por el grito prohibido en el futbol y por una bengala que cayó en la cancha.

Después de que el árbitro central Josué Ugalde silbara el fin del partido, FC Dallas publicó un picante mensaje en redes sociales, con el marcador y con el meme que hace referencia a las derrotas de Chivas.

El Guadalajara se estancó con un punto en la Leagues Cup 2026 y está prácticamente eliminado, debido a que deberá esperar resultados de otros equipos mexicanos y ganarle al Seattle Sounders el próximo 12 de agosto en el Lumen Field.

Gabriel Milito ya lo había anticipado en la conferencia previa al encuentro con Dallas, señalando que el cuadro de la MLS iba a ser el más difícil en la primera fase de la Leagues Cup.

RESULTADOS DE CHIVAS EN LA LEAGUES CUP 2026: