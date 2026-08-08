¡Chivas eliminado de Leagues Cup! El Rebaño pierde ante Dallas

Amarga noche para el Guadalajara. Una vez más, las Chivas se quedaron en el camino en la Leagues Cup, ya que tras la derrota ante Dallas (0-1), las oportunidades de clasificar son casi nulas.

El Rebaño tiene grandes oportunidades, genera ocasiones de gol, pero increíblemente falla mucho. Otro partido donde los rojiblancos pierden por sus errores.

Y es que en 70 minutos, Chivas fue mucho más que Dallas, que sólo se dedicó a contragolpear y vaya que le resultó.

Armando González se vuelve a ir de un partido de Chivas sin anotar gol MEXSPORT

En términos generales, el Guadalajara tuvo para hacer más cosas, pero se querían meter con todo el balón a portería, parecía que no pudieran disparar de larga y mediana distancia.

Aunque en el segundo tiempo tuvieron las más claras, las pérdidas de balón le costaron mucho. Después de un tiro de esquina en favor de Chivas, perdieron el esférico, entre rebotes y todo, Farrington recibió el esférico y fulminó al Tala Rangel (72’).

Gabriel Milito hizo muchos cambios, desde el arranque y conforme pasó el partido, algo que se notó y el equipo no entendió bien a lo que jugaban.

Chivas es eliminado de la Leagues Cup 2026

Es increíble que un equipo que genera muchas ocasiones de gol, carezca de anotaciones. Y aunque tiene un buen proyecto, su estadía en la Leagues Cup 2026 se ha terminado.

Recordemos que clasifican los primeros cuatro de la tabla de la Liga MX y de momento, hay tres equipos (Toluca, América y Cruz Azul) que tienen 3 puntos.

Matemáticamente, el Rebaño tiene posibilidades de acceder, sin embargo, necesita que estos tres equipos pierdan su segundo partido y además, Rayados y Atlante no ganen su último encuentro.

Cualquier punto que estos equipos sumen, dejaría fuera al Guadalajara oficialmente. Así que, es cuestión de tiempo para que se termine, una vez más, la participación del Rebaño en este torneo.

¿Las Chivas están en crisis con Milito?

Este inicio de temporada de Chivas ha sido fatal. Van seis partidos disputados, entre Liga MX y Leagues Cup, y solamente han podido ganar en 1, han perdido dos y han empatado los otros 2.

El funcionamiento del equipo es bastante bueno, las Chivas juegan bien, generan oportunidades, pero fallan demasiado, algo que en el futbol no se puede hacer.

El Guadalajara tendrá su último partido de Leagues Cup ante el Seattle Sounders, esperando cerrar de buena manera y cuando se reanude el Apertura 2026, tendrá que ir a Torreón para enfrentarse a Santos como parte de la jornada 4.