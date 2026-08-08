De la euforia al papelón: saltó para celebrar su gol y cayó al túnel

En el futbol de Brasil se vivió una escena pocas vistas. Un jugador anotó, fue a celebrar, saltó la valla de publicidad y cayó al túnel. Por si fuera poco, le anularon el gol y salió lesionado en el duelo que se celebró en el Estadio Couto Pereira.

La escena se dio en el partido entre el Coritiba y Chapecoense del Brasileirao Serie A. El capitán Jacy mandó el balón a la red en una jugada a balón parado y durante el festejo, saltó las vallas ubicadas al borde del campo, pero el detalle fue que cayó directo a un túnel que da acceso a la cancha.

Sus compañeros se vieron sorprendidos e instantes después, el jugador salió del túnel para seguir con el festejo. A su vez, los aficionados corearon su nombre.

Después de unos momentos, se acostó en el césped mientras sus compañeros pidieron la entrada de las asistencias médicas.

El árbitro central del partido decidió anular el gol por fuera de juego.

Jacy siguió en la cancha, pero fue sustituido en el segundo tiempo. En una de las imágenes, se vio al zaguero en la banca con hielo en el tobillo.

Finalmente, el Coritiba se llevó el triunfo por 2-1 sobre el Chapecoense.