En su regreso al Estadio Banorte, América firma la tercera goleada más grande de la Liga Femenil

Después de poco más de dos años, el Club América femenil volvió a disputar un partido en el Estadio Banorte y lo hizo con una goleada histórica. Las Águilas derrotaron 10-0 a Cruz Azul en la segunda jornada del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA y consiguieron una de las victorias más abultadas en la historia de la competición.

El resultado también colocó al triunfo del conjunto azulcrema como la tercera goleada más grande registrada en la Liga Femenil, solo por detrás de los marcadores de 12-1 ante Morelia y 11-0 frente a Querétaro.

Priscila Flor Da Silva marcó dos goles. --MexSport Agency--

América golea 10-0 a Cruz Azul

El regreso del América femenil al Estadio Banorte comenzó con un gol apenas al minuto 4. Después de un tiro de esquina ejecutado mediante una jugada prefabricada, Gaby Ramírez apareció para marcar el 1-0.

Cruz Azul todavía no encontraba respuesta cuando Scarlett Camberos amplió la ventaja al minuto 12. La atacante recibió dentro del área y sacó un remate que pegó en el poste; el rebote terminó dentro de la portería para el 2-0.

Al 38', Montse Saldívar envió un centro al área que encontró a Geyse Ferreira, quien remató de cabeza para marcar el tercero.

La goleada siguió antes del descanso. Kimberly Rodríguez aprovechó una jugada dentro del área y definió de cabeza para poner el 4-0 antes del medio tiempo.

América llegó al descanso con cuatro goles de ventaja, pero no disminuyó la intensidad durante la segunda parte.

Apenas al minuto 48, Montse Saldívar apareció para marcar el quinto. Tres minutos después, al 51', la propia Saldívar volvió a encontrar la portería para aumentar la ventaja a 6-0.

Geyse Ferreira volvió a aparecer al 62'. La brasileña recibió el balón y sacó un disparo cruzado que terminó en el fondo de la portería para el 7-0.

Cruz Azul ya no pudo contener los ataques del América. Al 75', Priscila Da Silva marcó el octavo gol de la tarde.

El noveno llegó al minuto 79, cuando Irene Guerrero sacó un disparo desde los linderos del área que terminó dentro de la portería.

La goleada terminó de tomar forma al 81'. Da Silva volvió a aparecer, esta vez después de quedar frente a la portería tras la salida de la guardameta de Cruz Azul, para marcar el 10-0 definitivo.

Geyse Ferreira marcó dos goles en la goleada de América. --MexSport Agency--

Las goleadas más grandes de la Liga Femenil

El 10-0 del América sobre Cruz Azul se convirtió en la tercera goleada más amplia en la historia de la Liga Femenil.

El propio conjunto de Coapa mantiene el récord de la competición gracias al 12-1 que consiguió frente a Morelia durante el Clausura 2018.

La lista de las goleadas más grandes queda de la siguiente manera:

Morelia 1-12 Club América Femenil | 2 de abril de 2018 | Clausura 2018 Club América Femenil 11-0 Querétaro | 3 de agosto de 2025 | Apertura 2025 Club América Femenil 10-0 Cruz Azul | 8 de agosto de 2026 | Apertura 2026 Tigres Femenil 9-0 León | 19 de agosto de 2017 | Apertura 2017 Rayadas 9-0 Mazatlán | 23 de enero de 2023 | Clausura 2023

El resultado ante Cruz Azul también permitió que América regresara al Estadio Banorte con una actuación de diez goles, en un partido que terminó entrando entre las mayores goleadas de la historia de la Liga Femenil.