La Selección no deja solo a Messi: jugadores viajarán para el funeral de su padre

El fallecimiento de Jorge Messi, padre y representante de Lionel, generó una ola de solidaridad en todo el planeta del futbol.

Desde clubes históricos como Newell’s, Barcelona y Real Madrid hasta la AFA, la selección argentina, Inter Miami y figuras de distintas ligas, las muestras de afecto y condolencias se multiplicaron en redes y comunicados oficiales.

Lionel Messi y Jorge Messi celebran tras ser el título de Argentina que lo acreditó como campeón del mundo en Qatar 2022. Redes sociales

Paredes y jugadores de Argentina estarán apoyando a Messi

Leandro Paredes, volante de Boca y habitual en el plantel de Scaloni, habló tras el partido ante Vélez y adelantó la intención del grupo.

Lo sentimos así, lo sentimos como propio por todo lo que significa él para nosotros”, afirmó.

El mediocampista reconoció que todavía no había podido comunicarse con Messi. “No, no pude hablar con él. Sé que está viajando”, explicó, y agregó que esperaba el aterrizaje para contactarlo.

Paredes reveló que planea viajar a Rosario junto a otros compañeros de la selección para estar cerca del capitán y de su familia en este momento tan duro. La idea, según sus palabras, es acompañarlo y darle ánimos de la forma más cercana posible.

El gesto refleja la unión del plantel: más allá de los mensajes virtuales, varios jugadores buscan estar presentes físicamente para sostener a quien tantas veces los lideró en la cancha.

Messi ya está en Argentina para despedir a su papá

Lionel Messi aterrizó este sábado por la noche en el aeropuerto de Rosario a bordo de un avión privado proveniente de Fort Lauderdale.

Llegó acompañado de Antonela Roccuzzo y sus hijos para reunirse con su madre Celia y sus hermanos, y participar de la despedida íntima de Jorge Messi, que se realiza en el Cementerio Parque El Prado.