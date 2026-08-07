Chivas admite la dificultad en Leagues Cup: “No será una tarea fácil”

Las Chivas están obligadas a ganarle a Dallas en la segunda jornada de la Leagues Cup 2026, si es que quieren seguir con sus esperanzas de clasificar a los Cuartos de final del torneo. El técnico Gabriel Milito admitió que no será una tarea fácil, pero lo intentarán en la cancha del PayPal Park, duelo que podrás ver a través de la pantalla de Imagen Televisión.

“Estoy muy contento y feliz en Chivas. En cuanto más pasa el tiempo, más feliz me siento y más representado me siento por el equipo, por los jugadores. Esperemos que esta Leagues Cup sea una buena aventura para nosotros, para que eso suceda tenemos que ganar mañana para llegar al último partido con claras opciones de ganar y clasificar. No será una tarea fácil, pero lo vamos a intentar”, indicó Milito en conferencia de prensa.

Chivas tiene un punto tras el empate 1-1 con Los Ángeles FC en tiempo regular; en penales cayeron 5-4 Mexsport

El Guadalajara tiene un punto tras el empate 1-1 con Los Ángeles FC en tiempo reglamentario, mientras que en penales dejaron ir un punto extra tras caer 5-4. El siguiente rival será Dallas, que para el técnico es el rival más complicado de los tres.

Por otro lado, el estratega argentino frenó las críticas hacia sus jugadores y pidió paciencia.

“Respeto la opinión de todo el mundo. Nos enfocamos en lo interno, lo que no me gusta es cuando se critica al equipo. Voy a defender siempre a mis jugadores cuando son criticados de manera injusta. Si tiene que haber una crítica, debe de ser para el entrenador… empezando la competencia, de la falta de puntos o de lo que sea, hay que tener un poco más de paciencia y de tranquilidad”, indicó.

Gabriel Milito defendió a sus jugadores de las críticas injustas Mexsport

A su vez, Gabriel Milito resaltó que Chivas juega muy bien, generando varias oportunidades de peligro, pero aceptó que les ha fallado la efectividad para marcar goles.

“Estamos jugando muy bien, estamos siendo claramente superiores a los rivales, estoy muy contento con el rendimiento del equipo, tanto colectivo como individualmente. Es verdad que hemos tenido muchas oportunidades y marcado pocos goles. El futbol se trata no solamente de jugar bien y superar a los rivales, sino de esa superioridad reflejarla en el resultado y no hemos tenido la efectividad necesaria para marcar los goles, tenemos la obligación de ganar”, dijo.

¿DÓNDE VER CHIVAS VS FC DALLAS DE LA LEAGUES CUP 2026?

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Hora: 19:00.