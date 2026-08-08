¿Hay crisis en Chivas? Solo 4 victorias en los últimos 15 partidos del Rebaño

El Guadalajara cayó 1-0 ante FC Dallas y prácticamente firmó su adiós de la Leagues Cup 2026. Logan Farrington marcó el tanto al 73’ y los rojiblancos, pese a dominar la posesión y generar ocasiones, no encontraron el gol.

Con este resultado, el equipo de Gabriel Milito vuelve a quedarse en la fase inicial del certamen, confirmando que atraviesa un mal momento competitivo. Es la cuarta edición consecutiva en la que el Rebaño no logra avanzar de ronda.

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Chivas, muchos partidos y pocas victorias

Aunque es muy temprano para decir que el Guadalajara está en crisis con Gabriel Milito, la realidad es que los resultados no han acompañado al club.

En los últimos 15 partidos oficiales entre Liga MX, Liguilla del Clausura 2026 y Leagues Cup, Chivas apenas suma 4 victorias.

Esas triunfos fueron: 3-2 como visitante ante Monterrey (Liga MX, marzo), 5-0 sobre Puebla (Liga MX, abril), 2-0 contra Tigres en la vuelta de cuartos de final de la Liguilla (mayo) y 1-0 frente a Juárez (Liga MX, julio).

En el resto del tramo acumula 6 empates (Pumas 2-2, Necaxa 0-0, Tijuana 0-0, Cruz Azul 2-2 en la ida de semifinales, Puebla 1-1 y LAFC 1-1 en Leagues Cup) y 5 derrotas (Tigres 1-4 en Liga MX, Tigres 1-3 en la ida de cuartos, Cruz Azul 1-2 en la vuelta de semifinales, Toluca 0-2 y FC Dallas 0-1).

La falta de contundencia, especialmente de cara al arco rival, y la dificultad para sostener resultados positivos se han convertido en una constante que atraviesa tanto el final del Clausura como el arranque del Apertura y la participación internacional.

Ahora vs Seattle para cerrar con orgullo la Leagues Cup 2026

El Rebaño cerrará su participación en la Leagues Cup 2026 el miércoles 12 de agosto ante Seattle Sounders en el Lumen Field.

Aunque ya no tiene posibilidades reales de avanzar, el partido se convierte en una cuestión de orgullo y de intentar cerrar de mejor manera un paso por el torneo que, una vez más, dejó más dudas que certezas.