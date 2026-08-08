“Vas a ver”, la reacción de Miguel Herrera tras ser expulsado en Leagues Cup

Miguel Herrera fue expulsado a los 20 minutos del partido entre Real Salt Lake y el Atlante en la segunda jornada de la Leagues Cup 2026. Tras ver la tarjeta roja, “El Piojo” se encaró con el cuarto árbitro, quien lo acusó de haberlo insultado, por lo que el técnico respondió con un picante mensaje de “vas a ver”.

La expulsión de Miguel Herrera se dio cuando el Real Salt Lake ya vencía 1-0 al Atlante en la cancha del America First Field. La árbitra Lizzet García se acercó a los linderos del área para mostrarle la roja al técnico.

El momento quedó captado por las cámaras de televisión que siguieron el momento y que pudieron captar parte del diálogo.

“El Piojo” no quedó tranquilo y le cuestionó al cuarto árbitro Daniel Quintero: “¿Por qué, por qué?”.

El silbante le respondió: “Me insultaste y la insultaste a ella también. No dijiste…”.

Cuando Miguel Herrera ya se dirigía a los vestidores, el árbitro soltó una frase que provocó la siguiente respuesta: “Vas a ver, vas a ver… ¿No te vine a hablar con respeto? ¿No te vine a hablar con respeto?”.

El Real Salt Lake goleó 4-0 al Atlante en la Leagues Cup 2026.

RESULTADOS DEL ATLANTE EN LA LEAGUES CUP 2026.