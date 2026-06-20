Aficionada pidió el VAR por inesperada foto en la tribuna en el Mundial

Ivana Knoll, considerada como ‘La guapa aficionada’ del Mundial de Qatar 2022, pidió la asistencia del VAR tras causar sensación en las gradas del Estadio de Dallas, en el encuentro entre las selecciones de Inglaterra y Croacia del pasado miércoles 17 de junio de 2026.

Pero no fue por una acción en la cancha entre las selecciones, sino por algo que pasó en la tribuna. La DJ publicó una historia en la que se tomó con humor una fotografía en el que un aficionado se le quedó mirando.

“Comprobando si el VAR también vio eso”, fue el mensaje que publicó.

La foto inesperada de Ivan Knoll Captura de pantalla

Ivana Knoll no perdió la costumbre de apoyar a la selección de Croacia en el Mundial y causó furor tanto afuera como dentro del estadio, donde los aficionados le pidieron la foto del recuerdo.

La influencer ya demostró sus habilidades en la tornamesa en diferentes lugares de Estados Unidos. Incluso, ya estuvo en el Fan Fest de Los Ángeles, donde asistieron 40 mil personas.

Y como fue costumbre en Qatar 2022, las televisoras empezaron a entrevistar a Ivana Knoll.

En su debut en el torneo, Inglaterra venció 4-2 a Croacia tras un doblete de Harry Kane, quien llegó a 10 goles en Mundiales para igualar al histórico Gary Lineker, como los máximos romperredes del ‘Equipo de la Rosa’

El próximo martes 23 de junio, Croacia se medirá a Panamá en la jornada 2 del Grupo L, partido que se disputará en el Estadio Toronto, a las 5 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México.