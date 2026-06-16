¡Es una joya! La playera de Curazao entre las más codiciadas del Mundial

La selección de Curazao le ha puesto ‘chispa’ al Mundial 2026 y su playera es una de las más codiciadas para los coleccionistas. Su estreno mundialista es una de las razonas por la que está en el ‘Top’.

La selección de Curazao debutó en un Mundial el pasado domingo 14 de junio de 2026 Reuters

El combinado Curazao le ha puesto ritmo a sus entrenamientos y fuera de ello. Sin embargo, el pasado domingo encajaron la primera goleada del Mundial 2026, luego de caer 7-1 ante Alemania en el Estadio Houston.

En el duelo ante los teutones, se registró un momento emotivo, cuando a los 21 minutos, Livano Comenencia anotó el primer gol de Curazao en la historia de los Mundiales, tras un disparo que se desvió en un defensor alemán y dejó sin opciones a Manuel Neuer.

Curazao cayó 7-1 en su debut mundialista Reuters

¿CUÁNTO CUESTA LA PLAYERA DE CURAZAO?

$1,719 pesos mexicanos, en un portal en línea.

Las playeras de las selecciones de Jordania y Cabo Verde son también de las más solicitadas por su debut en el Mundial, según la plataforma de subastas onlie Catawiki.

La playera del argentino Lionel Messi es la más codiciada, debido a que podría jugar su último Mundial.

La segunda playera más vendida, se encuentra la de Lamine Yamal “porque la irrupción del icono generacional en su primer Mundial puede adquirir valor en un futuro, según el experto Giovanni Cerra”.

Enseguida están las playeras de Désiré Doué, del PSG, y de Endrick, del Real Madrid.

¿Y LA PLAYERA DE MÉXICO DEL MUNDIAL 2026?

Las camisetas de Bélgica, México y Costa de Marfil son algunas de las más subastadas debido a su diseño y su estética innovadoras.

La playera de la Selección Mexicana entre las más subastadas Mexsport

El experto en coleccionismo de futbol, Giovanni Cerra, considera que “las historias detrás de las camisetas son las generan valor y el Mundial es el relato de esas historias”.