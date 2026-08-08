Leagues Cup 2026: la MLS vuelve a dominar a la Liga MX y Juárez sigue de líder entre los mexicanos

La segunda jornada de la Leagues Cup 2026 continuó este sábado 8 de agosto con cinco partidos en los que la MLS volvió a imponerse a la Liga MX en el balance de resultados. Los clubes estadounidenses consiguieron tres victorias, mientras que los equipos mexicanos ganaron dos encuentros.

Durante la jornada destacó la goleada de Real Salt Lake sobre Atlante, además de la expulsión de Miguel “Piojo” Herrera, quien protagonizó un intercambio de palabras con el cuerpo arbitral que quedó registrado en la transmisión con audio.

También se confirmó la eliminación de Chivas, que volvió a quedarse en la primera ronda del torneo y mantiene una sola victoria en tiempo regular en sus cuatro participaciones en la Leagues Cup.

León remonta y consigue su segunda victoria

Orlando City comenzó ganando el partido ante León, pero el equipo mexicano reaccionó en la segunda mitad para darle la vuelta al marcador y conseguir su segunda victoria del torneo.

Marco Pašalić puso en ventaja al conjunto de Orlando al minuto 38 y con ese resultado terminó la primera mitad.

Tras el descanso, León reaccionó. Juan José Guevara Possu consiguió el empate al minuto 54 y la remontada se completó al 72’, cuando el colombiano David Arcila recibió en los linderos del área y sacó un disparo cruzado para poner el 2-1 definitivo.

Con este resultado, León sumó su segunda victoria consecutiva después de haber derrotado a Nashville SC en la primera jornada y se colocó en la parte alta de la clasificación entre los equipos de la Liga MX.

León sumó su segunda victoria. Fletcher Wold/Mexsport

Rayados también remonta ante Inter Miami

El Club de Futbol Monterrey visitó el Nu Stadium para enfrentar al Inter Miami, en un partido que también significó el reencuentro de Germán Berterame con sus antiguos compañeros de Rayados.

El equipo de Miami tomó la ventaja al minuto 32. Rodrigo de Paul recibió el balón y sacó un potente disparo de larga distancia que terminó en el fondo de la portería.

Monterrey reaccionó después del descanso. Al minuto 47, Hugo Cuypers apareció para marcar el empate y dejar nuevamente abierto el partido.

La remontada se concretó sobre el final. Al minuto 90, Diego Rossi marcó el 2-1 para darle a Rayados sus primeros tres puntos del torneo.

El equipo dirigido por Matías Almeyda había perdido 2-1 ante Orlando City en su presentación y ahora mantiene posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

Rayados sumó tres puntos. Jorge Martinez/Mexsport

Chivas queda eliminado de la Leagues Cup

Guadalajara volvió a quedarse en la primera ronda de la Leagues Cup después de caer 1-0 ante FC Dallas.

El conjunto rojiblanco intentó generar oportunidades y tuvo mayor iniciativa en diferentes momentos del partido, pero no consiguió encontrar el gol.

La única anotación llegó al minuto 73, cuando Logan Farrington marcó para darle la victoria al conjunto de la MLS.

Con esta derrota, Chivas acumuló dos tropiezos en sus dos primeros partidos y quedó eliminado del torneo.

El resultado también extiende la complicada historia del Guadalajara en la Leagues Cup. Después de cuatro ediciones, el equipo mantiene una sola victoria en tiempo regular dentro de la competencia y nuevamente no consiguió superar la primera ronda.

Chivas tiene una victoria en cuatro ediciones de Leagues Cup. Jose Hernandez/Mexsport

Real Salt Lake golea a Atlante y Miguel Herrera es expulsado

Atlante había comenzado la Leagues Cup con una victoria, pero en su segundo partido sufrió una goleada 4-0 ante Real Salt Lake.

Sergi Solans abrió el marcador al minuto 17 y permitió que el conjunto estadounidense se fuera al descanso con ventaja.

En la segunda mitad, Real Salt Lake amplió la diferencia rápidamente. Zach Booth marcó al minuto 50 y Lukas Engel hizo el tercero al 54’. Pablo Enrique Ruiz cerró la goleada al 90’.

El partido también estuvo marcado por la expulsión de Miguel “Piojo” Herrera.

Al minuto 21, durante la transmisión se señaló que integrantes del cuerpo técnico de Atlante tuvieron un intercambio de palabras con el cuerpo arbitral. La central Lizzet García expulsó a Herrera y el entrenador se acercó al cuarto árbitro, Daniel Quintero, para pedirle una explicación por la tarjeta roja.

Quintero le respondió: “Me insultaste y la insultaste a ella también”. Después del intercambio, Herrera abandonó la zona técnica mientras decía: “Vas a ver, vas a ver, vas a ver”.

El incidente quedó registrado en la transmisión televisiva tanto en imagen como en audio.

Miguel Herrera fue expulsado. Ali Arabpour/Mexsport

Toluca cae ante LAFC sobre el final

Toluca y Los Angeles FC protagonizaron un partido cerrado en un BMO Stadium prácticamente lleno. El encuentro se mantuvo igualado durante los 90 minutos, pero el equipo de la MLS encontró el gol en el tiempo agregado.

Al minuto 90+2, Eddie Segura recibió el balón y sacó un disparo cruzado que pasó muy cerca del poste derecho y terminó superando a Hugo González.

El 1-0 le permitió a LAFC sumar tres puntos y llegar a cinco unidades después de haber ganado en penales ante Chivas en la primera jornada.

Toluca se quedó con tres puntos y deberá esperar el cierre de la jornada para conocer sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

Toluca perdió en el cierre del partido ante LAFC. MEXSPORT

Juárez sigue como líder entre los equipos de Liga MX

Después de los resultados de la segunda jornada, los cuatro equipos de cada liga que ocupan los puestos de clasificación son encabezados por Juárez en la Liga MX y Charlotte FC en la MLS.

Liga MX:

Juárez León Tigres Toluca

MLS:

Charlotte FC Cincinnati Columbus Crew FC Dallas

Juárez se mantiene como el mejor equipo mexicano después de conseguir dos victorias en sus primeros partidos, mientras que León también alcanzó los seis puntos tras su remontada ante Orlando City.

Juárez da la cara por Liga MX. Ali Arabpour/Mexsport

Partidos del domingo 9 de agosto

La tercera jornada continuará este domingo 9 de agosto con los siguientes partidos: