Toluca pierde y complica su pase en Leagues Cup; Esto necesitaría para estar en Cuartos

Toluca llegó a Los Ángeles con la moral alta tras golear 3-0 a Seattle Sounders en su debut de la Leagues Cup 2026. Sin embargo, frente a un LAFC que buscaba recuperarse, los Diablos Rojos cayeron derrotados (0-1) y ahora se complican su clasificación.

El encuentro arrancó con polémica: apenas en los primeros segundos el árbitro marcó un penalti a favor de los locales por un contacto sobre Diego Martínez, pero el VAR intervino y revirtió la decisión. A partir de ahí se instaló un duelo cerrado, de pocas llegadas claras y mucho roce en el mediocampo.

Durante el primer tiempo y buena parte del segundo, ambas escuadras se neutralizaron y cuando el marcador se mantenía 0-0 y el empate parecía el resultado más probable cuando el reloj superaba los 80 minutos.

Toluca perdió ante LAFC en los minutos finales Reuters

Justo cuando el partido se encaminaba a los penales, llegó el golpe. En los minutos finales, Eddie Segura recibió el balón fuera del área y soltó un disparo potente y colocado que venció a González y puso el 1-0 definitivo.

Toluca no tuvo tiempo de reaccionar. El silbatazo final confirmó la primera derrota de los Diablos en el torneo y la victoria trabajada de LAFC, que se quedó con los tres puntos en casa.

¿Qué necesita Toluca para clasificar a la siguiente ronda de Leagues Cup?

Toluca conserva tres puntos y enfrenta su último partido de la fase de grupos ante FC Dallas. De momento, se queda en cuarto lugar con tres puntos, aunque tiene grandes chances de ser superado por América y Cruz Azul, principalmente.

Para asegurar el boleto, los Diablos necesitan sumar puntos ante Dallas (idealmente los tres de una victoria) y mejorar su diferencia de goles, que sigue siendo positiva.

Una victoria los colocaría con seis puntos y los pondría en posición favorable, aunque dependerán de los resultados de rivales directos como Tigres, América, Cruz Azul, Rayados y Atlante, que tienen tres puntos.

La combinación ideal incluye que equipos por encima o cerca en la tabla no sumen el máximo de puntos en sus compromisos restantes, o que se empaten entre sí.

Con una derrota, las opciones se complican notablemente y quedarían a merced de múltiples resultados ajenos; un empate (o victoria en penales) mantendría viva la esperanza, pero la victoria directa es el camino más seguro para pelear un lugar entre los cuatro mejores de la zona mexicana.