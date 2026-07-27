¿Cuánto cuestan los boletos para el América vs Santos en el Estadio Azteca?
El América hace su presentación como local en este Apertura 2026. A continuación te decimos los costos y cómo comprar boletos para su duelo ante Santos
El América suma apenas cuatro puntos tras dos jornadas: una victoria ajustada ante Querétaro y un empate 1-1 frente al Atlante en el Estadio Azteca.
El plantel, aún limitado por lesiones y con pocos refuerzos de impacto, enfrenta una etapa de reconstrucción bajo la dirección de Guillermo Almada. El equipo buscará dar la hazaña y sumar de a tres en su primer partido como local del torneo.
América hace su presentación como local
Después del empate ante los Potros de Hierro, el Club América prepara su debut como anfitrión en el Estadio Azteca ante Santos Laguna, correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2026.
Los boletos ya salieron a la venta. La preventa para abonados AmePass está disponible desde este lunes 27 de julio a partir de las 11:00 horas, mientras que la venta general arranca el miércoles 29 de julio a las 10:00 horas a través de la página oficial de Fanki.
Existe una promoción 4x3 en algunas zonas (no aplica en 500 y 600 Lateral, 400 y 300 Lateral, 200 Platea ni Palcos Club).
Precios de boletos para el América vs Santos en el Estadio Azteca
- 400, 500 y 600 Cabecera: 400 pesos
- 500 y 600 Lateral: 700 pesos
- 400 Lateral: 700 pesos
- 300 Preferente: 800 pesos
- 300 Cabecera: 800 pesos
- 100 Cabecera: 800 pesos
- 100 Plus: 1,000 pesos
- 300 Lateral: 1,000 pesos
- 200 Platea: 1,000 pesos
- 100 Lateral: 1,200 pesos
- Palcos Club: 1,800 pesos
*Los precios están sujetos a cargos por servicio y las zonas a disponibilidad.
¿Dónde ver el América vs Santos de la Jornada 3?
- Partido: América vs Santos Laguna
- Jornada: 3 del Apertura 2026 de la Liga MX
- Estadio: Estadio Azteca (Ciudad de México)
- Día: Domingo 2 de agosto de 2026
- Horario: 17:00 horas (hora del centro de México)