La marginación en el Mundial 2026: el dato histórico que condena al torneo y beneficia solo a ocho

La Copa del Mundo con más selecciones y partidos de la historia terminará el domingo 19 de julio sin sorpresas en el trono. La edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya tiene dueño: pertenecerá a una de las ocho naciones que integran la aristocracia del futbol.

La fiesta de 48 invitados armada por la FIFA concluirá sin nuevos miembros en el olimpo. España fue el último equipo en probar por primera vez el sabor de la gloria eterna en Sudáfrica 2010. Desde entonces, el acceso está cerrado. Curiosamente, los semifinalistas actuales representan el orden cronológico de los últimos monarcas debutantes en un lapso de seis décadas. Inglaterra inauguró este ciclo como anfitrión en 1966. Argentina y Francia se unieron en sus propias justas de 1978 y 1998. España rompió la regla de la localía al coronarse en territorio africano.

Una industria monopolizada por dos continentes

El torneo que nació en Uruguay 1930 con 13 escuadras se transformó en un monstruo de 48 participantes. Incluso, la FIFA ya evalúa expandir el formato a 64 países para la edición del centenario en 2030. Sin embargo, el volumen no compra jerarquía.

Uruguay, Italia, Alemania y Brasil se encargaron de acaparar los trofeos de las 22 ediciones anteriores junto a los semifinalistas de 2026. El mapa geopolítico del éxito se reduce a un par de coordenadas: la UEFA domina con 12 coronas repartidas en cinco naciones, mientras que la Conmebol resiste con 10 títulos divididos en tres países.

El palmarés es implacable. Brasil presume cinco estrellas. Italia y Alemania custodian cuatro cada uno. Argentina brilla con tres. Uruguay y Francia sostienen dos, mientras que Inglaterra y España cierran la lista con una. El resto de los 211 miembros de la FIFA operan como simples espectadores de la gloria ajena.

Brasil y Pelé se consagraron campeones del mundo en México 1970 después de imponerse 4-1 ante Italia en la cancha del Estadio Azteca. Mexsport

El motor financiero detrás del éxito para ser campeón del Mundo

Esta abismal diferencia en la cancha se explica desde los escritorios. Las cinco potencias de Europa poseen las ligas más poderosas del planeta. Su infraestructura se alimenta del talento nativo y de la importación masiva de figuras desde Brasil y Argentina, dos mercados netamente exportadores. En este tablero, Uruguay sobrevive como un viejo monarca que lucha por recuperar el brillo perdido.

La Selección Mexicana ha tenido sus más destacadas actuaciones en Mundiales siendo local. Eduardo Jiménez/ Excélsior

La cruda realidad de la Selección Mexicana

México posee un lugar asegurado en la arqueología de los Mundiales. El Tri disputó el partido inaugural en 1930, donde fue goleado 4-1 por Francia en Montevideo. Cien años después, el desarrollo futbolístico nacional dista mucho del éxito de los campeones.

Relegado a la Concacaf, una de las zonas de menor exigencia competitiva, el futbol mexicano exporta muy poco material a las ligas de élite. Bajo este panorama, el techo histórico de los cuartos de final alcanzado en México 1986 parece una barrera infranqueable. La realidad dicta que el Tri solo compite cuando el torneo vuelve a casa y la localía empuja el orgullo en la cancha, tal como ocurrió en este Mundial 2026.