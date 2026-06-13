¿Cuándo debuta? Neymar no jugará el Brasil vs Marruecos

La Selección Brasileña arranca su camino en el Mundial 2026 con un duelo de alto voltaje ante Marruecos, la sorpresa semifinalista de Qatar 2022.

Bajo la dirección de Carlo Ancelotti, la Verdeamarela llega como una de las grandes favoritas del torneo, con un plantel repleto de estrellas como Vinicius Jr., Raphinha y el joven Endrick en ataque.

Neymar ha sido figurado de la Selección de Brasil en los últimos tiempos REUTERS

Marruecos, por su parte, promete plantar cara con su sólida estructura defensiva, transiciones rápidas y figuras como Hakimi y Brahim Díaz, dispuestos a complicarle la vida al gigante sudamericano en el MetLife Stadium.

Neymar no jugará en el debut de Brasil en el Mundial

Aunque había muchas expectativas, Neymar Jr. no estará disponible y no podrá jugar para el debut de Brasil ante Marruecos.

El capitán y máxima figura de la Canarinha continúa recuperándose de una lesión muscular sufrida a mediados de mayo, y no ha alcanzado el ritmo necesario para jugar.

Aunque Ancelotti decidió mantenerlo en la lista y en la concentración, el astro de 34 años sólo cumplirá un rol de apoyo desde el banco. Su presencia en el estadio servirá como motivación para sus compañeros, pero no saltará al campo.

Esta ausencia representa un duro golpe para las expectativas de la afición brasileña, que soñaba con ver al ídolo en el arranque del Mundial.

Sin embargo, el equipo cuenta con alternativas de calidad en ataque, y el propio Neymar ha mostrado su compromiso apoyando al grupo desde fuera durante estos días.

Neymar no ha podido estar a la par de sus compañeros en la preparación rumbo al Mundial debido a su condición física. AFP

Neymar, con probabilidades de no jugar Fase de Grupos

Varios medios brasileños advierten que Neymar podría perderse los tres partidos de la fase de grupos debido a los plazos de recuperación de su lesión muscular.

La lesión de grado II suele demandar entre dos y tres semanas de rehabilitación, lo que pone en duda su presencia ante Marruecos, Haití y Escocia.

La expectativa más optimista del cuerpo técnico es que si Brasil avanza de la fase de grupo, algo que se considera lo más probable dada la jerarquía del equipo, Neymar apuntaría directamente a la ronda de 16avos de final.

Por ahora, el foco está en la recuperación responsable para que “O Ney” llegue en óptimas condiciones a la fase eliminatoria.